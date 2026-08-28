Ligue Europa : suivez le tirage au sort en direct

Après la Ligue des Champions, voici la petite sœur. C’est au tour de la Ligue Europa d’avoir droit à son tirage au sort de sa première phase. Comme hier, la cérémonie se déroule à Monaco et doit débuter à 13h, et concernera trois équipes françaises : l’OL, l’OM et le Stade Rennais. Les deux olympiques sont reversés dans le chapeau 1, ce qui leur offre un statut de têtes de série en étant un peu plus protégé que les autres.

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Les Gones espéraient mieux que cette C3, mais ont échoué à se qualifier pour la C1 après leur élimination en barrages mercredi soir contre Fenerbahçe. De quoi nourrir de profonds regrets, et de changer la donne en cette fin de mercato. On pense notamment au dossier Malick Fofana. Pour les Marseillais, c’est un moindre mal d’être ici, même si en début de saison dernière, ce n’était clairement pas l’objectif. Eux aussi seront conditionnés à la dernière ligne droite du mercato, à l’image de l’actualité autour de Paixao.

Trois clubs anglais dans le chapeau 3

Parmi les 36 qualifiés, le club breton est lui tombé dans le chapeau 2. Il devrait obtenir deux sérieux concurrents issus de la "poule" du dessus. Le Bayer, Benfica, la Real Sociedad et les deux Italiens de la Juventus et de l’AC Milan seront les adversaires à éviter le plus. L’AZ Alkmaar et l’Olympiakos semblent un ton en dessous, sur le papier uniquement. Comme ses deux homologues français, les Brétiliens viseront une qualification au minimum en barrages, et pourquoi même dans le top 8.

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Pour se faciliter la tâche, il faudra éviter les gros morceaux de chaque chapeau. On pense bien sûr à l’Union Saint-Gilloise, à Anderlecht ou encore au RB Salzbourg en 2e lame. Méfiance également à Ferencvaros qui a sorti Trabzonspor lors des barrages. Dans le chapeau 3, le danger viendra surtout des trois clubs anglais, Crystal Palace, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, Bournemouth et Sunderland. Le Celta sera également un sérieux candidat, lui qui avait sorti l’OL l’an passé. Dans le 4e chapeau, Hoffenheim et Besiktas apparaissent comme les deux belles équipes.

Le tirage intégral :

Equipes du chapeau 1 :

Equipes du chapeau 2 :

Equipes du chapeau 3 :

Equipes du chapeau 4 :

Les équipes qualifiées :

Chapeau 1 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Benfica Lisbonne (Portugal), Juventus Turin (Italie), AC Milan (Italie), Olypique Lyonnais (France), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Olympiakos (Grèce), Real Sociedad (Espagne), Olympique de Marseille (France)

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Chapeau 2 : Ferencváros (Hongrie), Viktoria Plzen (Tchéquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Dinamo Zagreb (Croatie), RB Salzbourg (Autriche), Celtic (Ecosse), Sparta Prague (Tchéquie), Stade Rennais (France), Anderlecht (Belgique)

Chapeau 3 : Sturm Graz (Autriche), Lech Poznan (Pologne), Crystal Palace (Angleterre), Bournemouth (Angleterre), Sunderland (Angleterre), Celje (Slovénie), Jagiellonia (Pologne), Omonia (Chypre), Celta Vigo (Espagne)

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Chapeau 4 : Hoffenheim (Allemagne), Besiktas (Turquie), Torreense (Portugal), H. Beer-Sheva (Israël), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce), Lillestrom (Norvège), Levski Sofia (Bulgarie), Ararat-Armenia (Arménie)