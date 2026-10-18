PL : nouveau dauphin, Brighton explose Crystal Palace et Pierre Sage avec une Manita, MU frustré par Leeds United

Ce dimanche, la 7e journée de Premier League nous offrait un joli programme. Brighton a animé les débats. Les Seagulls ont vite poussé Crystal Palace à la faute avec un but contre son camp de Jaydee Canvot (4e). Juste derrière, Diego Gómez enfonçait le clou d’une frappe du rond central (7e). Puis Yasin Ayari inscrivait un nouveau pion (10e). Totalement écrasée, l’équipe de Pierre Sage a encore craqué juste derrière avec cette réalisation de Charalampos Kostoulas (49e) et celle plus tardive de Jack Hinshelwood (84e). Avec cette victoire 5-0, Brighton grimpe à la deuxième place. Les Eagles pointent au 14e rang et cela ne va pas arranger la situation de Pierre Sage.

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Autre entraîneur menacé, Michael Carrick se déplaçait sur la pelouse de Leeds United. Un match piège puisque les Peacocks faisaient mal en contre. Pourtant, c’est bien Bryan Mbeumo (35e) qui a ouvert le score. Mais Dominic Calvert-Lewin a égalisé au retour des vestiaires (51e). Avec ce match nul 1-1, Leeds United est septième tandis que Manchester United est treizième. Enfin, Bournemouth est sorti de la zone rouge aux dépens de Sunderland. Dans un match entre formations en difficulté, les Cherries ont vite marqué grâce à Marcus Tavernier (6e). Avec l’expulsion de Kevin Danso (17e), tout s’est simplifié et Evanilson (48e) a doublé la mise. Une belle victoire 2-0 pour l’équipe de Marco Rose qui est désormais quinzième.

Les résultats de l’après-midi

Brighton 4-0 Crystal Palace : Jaydee Canvot (4e, CSC), Diego Gomez (7e), Yasin Ayari (10e) et Charalampos Kostoulas (49e)

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Bournemouth 2-0 Sunderland : Marcus Tavernier (6e) et Evanilson (48e)

Leeds United 1-1 Manchester United : Dominic Calvert-Lewin (51e) pour les Peacocks / Bryan Mbeumo (35e)