Real Madrid - FC Barcelone : les notes du match

C’était l’un des chocs attendus de ce début de saison du football européen. Ce dimanche après-midi, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu. Emmenés par un Kylian Mbappé en très grande forme depuis le début de saison, les Merengues espéraient enfin dominer un Barça qui a souvent pris le meilleur dans ce choc ces dernières années. Pour cela, Xabi Alonso misait sur un duo Mbappé-Vinicius en attaque et un milieu renforcé par Camavinga pour épauler Tchouaméni, Bellingham et Güler. Les Catalans, eux, décimés par de nombreuses blessures (Raphinha, Lewandowski, Olmo, Christensen, Joan Garcia, Gavi), espéraient un Lamine Yamal des grands soirs pour faire tomber ce Real Madrid. Hansi Flick, toujours suspendu et en tribunes sur ce match, confiait les clés du jeu à Pedri, De Jong et Fermín Lopez.

À domicile, le Real Madrid n’avait pas d’autre choix que de rapidement prendre le contrôle du jeu pour enflammer cette rencontre. Et comme souvent dans ce genre de match, Kylian Mbappé était scruté avec grand intérêt. Le Français, après des premières minutes discrètes, surgissait pour un coup d’éclat dont il a le secret. Après une récupération haute de Güler, il envoyait un missile soudain, sans contrôle, qui surprenait complètement Szczęsny. Le Bernabéu explosait et Mbappé tenait son nouveau moment frisson face au rival. Mais finalement, le but était annulé après intervention du VAR pour une très légère position de hors-jeu (12e). Pas de quoi abattre le Français puisque ce n’était qu’une question de temps avant de faire trembler les filets pour de bon.

Mbappé buteur, Lamine Yamal transparent

Bien lancé en profondeur par Jude Bellingham, il s’en allait ajuster Szczęsny (1-0, 22e). Un but qui survenait juste après un léger réveil du Barça, qui avait repris le contrôle du jeu. Les Barcelonais se montraient plus ambitieux dans le jeu malgré un Lamine Yamal méconnaissable. L’international espagnol multipliait les erreurs techniques, les passes ratées et plombait même par moments les transitions des siens. Un jour sans pour lui, contrairement à Fermín Lopez, qui arrivait à se procurer quelques occasions. La pépite espagnole égalisait d’ailleurs contre le cours du jeu (1-1, 38e). De quoi relancer la rencontre, car dans la foulée, le Real Madrid reprenait les devants par l’intermédiaire de Bellingham. L’Anglais, excellent sur ce match, se retrouvait comme à son habitude pile au bon endroit pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 43e).

Au retour des vestiaires, le Barça devait donc montrer bien mieux pour revenir dans la partie. Mais c’est bien le Real Madrid qui était le plus proche du break. L’arbitre du match, César Soto, après intervention du VAR, avait décidé de siffler une légère main d’Eric Garcia. Mbappé s’était évidemment positionné pour transformer son tir face à Wojciech Szczęsny. Mais le gardien polonais repoussait le tir de l’ancien attaquant du PSG pour garder les siens en vie (52e). Dans la foulée, Fermín Lopez ne passait pas loin de l’égalisation et, pendant ce temps-là, Lamine Yamal traversait la rencontre avec une discrétion perturbante. Pour tenter de faire le break, Xabi Alonso rafraîchissait son attaque et sortait un Vinicius Jr jusqu’ici propre. Le Brésilien, furieux de sa sortie précoce, montrait clairement son mécontentement et rentrait directement au vestiaire. Sur le terrain, le Barça, impuissant, ne pouvait que se contenter d’une défaite dans ce match et dans une fin de match sous haute tension (notamment sur le banc), Pedri était expulsé logiquement après un second jaune. Avec ce succès, le Real Madrid prend cinq points d’avance sur son adversaire du soir et déjà sept points sur le troisième, Villarreal.

L’homme du match : Bellingham (8) : de retour de blessure depuis quelques semaines, le meneur de jeu anglais était aligné dans l’axe, juste derrière Kylian Mbappé, en position de numéro 10. Assez discret en début de match, Bellingham a réalisé un bijou de passe en profondeur pour Kylian Mbappé à la 22e, qui a très bien conclu (1-0). Bien trouvé par Carreras à la 36e, il a tenté sa chance du gauche, mais sa frappe a été trop écrasée. Décidemment énorme dans ce match, Jude Bellingham a inscrit son 1er but en Liga cette saison : sur un bon service de Militão, il a très bien conclu à 1m du but (2-1, 43e). Il a obtenu un pénalty après avoir été contré de la main par Eric García à la 50e. Il a cru s’offrir un doublé à la 70e après un bon décalage de Brahim, mais le Marocain a finalement été signalé hors-jeu. Comme à son habitude, Bellingham a couru partout, tant offensivement que défensivement. Il a livré un match de patron, ponctué par un but et une passe décisive. Il a été remplacé par Ceballos à la 89e.

Real Madrid

- Courtois (5,5) : après une prestation exceptionnelle face à la Juventus ce mercredi, le gardien belge devait une nouvelle fois répondre présent face à l’armada offensive du Barça. Assez peu sollicité en première période, il a très bien capté un tir de Ferran Torres à la 34e. Après une erreur de Güler, Fermín López a envoyé un tir surpuissant à bout portant, Courtois n’a rien pu faire (1-1, 38e). Courtois n’a eu que 2 petits arrêts à faire lors du premier acte. Dès la 46e, il a dû s’imposer sur un tir plein axe de Fermín. Globalement, Courtois n’aura pas eu grand-chose à faire malgré une intervention devant Jules Koundé à la 88e.

- Carreras (6) : aligné sur le flanc gauche malgré le retour de Ferland Mendy dans le groupe du Real Madrid, l’ancien joueur de Benfica réalise un début de saison plutôt timide. Pour ce Clásico, Álvaro Carreras avait la très lourde tâche que de défendre sur le prodige du Barça, Lamine Yamal. Très actif sur son couloir, il a offert un très bon ballon à Jude Bellingham à la 36e, mais l’Anglais n’a pas réussi à conclure. Face à un Lamine Yamal méconnaissable en première période, Carreras s’est montré sérieux.

- Huijsen (6) : préféré à Raúl Asencio malgré son match impressionnant contre la Juventus cette semaine en C1, Dean Huijsen devait assurer son rôle clé à la relance, en trouvant ses milieux de terrain malgré le pressing barcelonais. Sur un caviar magnifique de Tchouaméni à la 31e, Huijsen s’est jeté au second poteau, mais le portier polonais a coupé court à l’action madrilène. Il a réalisé une première mi-temps sérieuse, à l’image de la défense du Real. Le défenseur a offert un coup franc dangereux au Barça après une grosse faute sur Rashford et a écopé d’un carton jaune à la 57e. Il a encore repoussé un centre dangereux de Roony Bardghjià la 95e.

- Militão (6,5) : patron de la défense depuis le début de saison, Éder Militão était titularisé à droite de la charnière centrale. Il a été très bien positionné sur une tentative de Fermín López à la 27e. Sur un bon débordement de Vinicius, Militão repris le ballon de la tête au 2e poteau, et Bellingham a conclu dans le but vide. Sérieux encore en seconde mi-temps, il a très bien repoussé un centre de Yamal à la 61e. Malgré une position illicite de Rashford, le Brésilien est venu lui chiper le ballon dans les pieds. Un match rempli de rigueur défensive de sa part.

- Valverde (5,5) : capitaine des Merengues, il était repositionné sur le flanc droit, afin d’apporter ses qualités offensives sur son couloir. Coupable d’une grosse faute sur Rashford à la 24e, l’Urugayen a écopé d’un carton jaune, logique. Une petite minute plus tard, il a tenté sa chance d’une frappe surpuissante, mais elle a finalement terminé largement au-dessus. Offensivement, il a beaucoup proposé, mais Valverde a surtout bien défendu sur Rahsford. Auteur d’une prestation convenable, sans vraiment briller, il a été remplacé par Carvajal à la 72e. Le vétéran de 33 ans a ensuite récupéré le brassard de capitaine. Fidèle à lui-même, Carvajal a enchaîné les fautes intelligentes et les petits gestes d’antijeu jusqu’au coup de sifflet final.

- Camavinga (6,5) : préféré à Ceballos malgré son faible temps de jeu depuis son retour de blessure, Eduardo Camavinga a été titularisé à son poste préférentiel : en tant que milieu de terrain relayeur. Dès l’entame de match, il a pris Pedri en marquage individuel. Lors des phases de possessions, il a quasiment évolué comme un ailier droit, se projetant énormément vers l’avant. Camavinga a livré une grande première mi-temps. Après l’entrée en jeu de Brahim Díaz à la 65e, Camavinga est redescendu d’un cran. Malgré des crampes en fin de match, il s’est battu jusqu’à la fin.

- Tchouaméni (6) : titulaire indiscutable en ce début de saison, Aurélien Tchouaméni est la plaque tournante de cette équipe madrilène. Positionné dans un duo au milieu aux côtés du Français Eduardo Camavinga, l’ancien Monégasque a joué assez bas. Il a très bien stoppé la tentative de Cubarsí à la 19e. Tchouaméni a tenté quelques passes dans le dos de la défense, à l’image de son super ballon pour Huijsen à la 31e. Comme à son habitude, il a surtout été très important à la récupération. Il a d’ailleurs récupéré un ballon dans les pieds de Lamine Yamal à la suite d’un tacle appuyé (64e). Tchouaméni a subi un gros tacle de Pedri à la 99e, qui a logiquement reçu un second jaune, synonyme de carton rouge.

- Bellingham (8) : voir ci-dessus.

- Güler (4,5) : dans la peau d’un titulaire depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real, il a encore été préféré à Rodrygo cet après-midi. Excentré sur l’aile droite sur le papier, l’international turc adore repiquer dans l’axe pour enrouler sur son pied gauche, ou pour trouver la petite passe dans le dos de la défense. Très discret offensivement, il a été à l’origine de l’égalisation du Barça après un ballon perdu dans la zone la plus dangereuse (1-1, 38e). Loin de réaliser son meilleur match, il a été remplacé par Brahim Díaz à la 65e. Le Marocain est entré dans un registre défensif : il n’a quasiment fait que défendre, à l’image de sa superbe récupération à la 78e.

- Vinicius Jr (6,5) : après une saison 2024-2025 jugée en deçà de ce dont il est capable, malgré des statistiques respectables — 21 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues — Vinicius avait la pression sur les épaules avant d’affronter le Barça. Opposé à Jules Koundé sur son couloir gauche, le Brésilien de 25 ans a immédiatement cherché à faire la différence. Dès la 2e minute, il a provoqué la défense catalane et obtenu une faute de Lamine Yamal dans la surface, finalement non sanctionnée par l’arbitre. Il est tombé sur un Koundé solide en première période, à l’image de sa course stoppée à la 17e. Il a failli marquer sur un tir enroulé à la 34e. En seconde période, Vinicius a bien défendu, à l’image de sa récupération sur Yamal à la 62e. Il a tenté sa chance de loin, mais sa frappe est passée largement à côté (67e). Très agacé de sortir après un plutôt bon match, il est directement rentré au vestiaire. Il a été remplacé par Rodrygo à la 72e. L’ancien joueur de Santos a tenté sa chance à la 80e, sans réussite. Il a ensuite failli marquer à la 94e, mais sa frappe était trop écrasée.

- Mbappé (7) : auteur d’un début de saison stratosphérique avec déjà 15 buts toutes compétitions confondues (dont 10 en Liga), Kylian Mbappé était très attendu pour ce Clásico. Et il a rapidement répondu présent en inscrivant un superbe but d’en dehors de la surface à la 12e minute, finalement refusé pour hors-jeu. Le Français n’a toutefois pas douté et a continué sur sa lancée, visiblement en pleine confiance. Sur une magnifique ouverture de Bellingham, il a très bien conclu du pied droit (1-0, 22e). Sur un coup franc vite joué, Mbappé a tenté sa chance sur le côté droit, mais Szczesny s’est imposé (30e). Il a cru trouver le chemin des filets à la 45e, mais il était encore hors-jeu. Mbappé a ensuite raté l’occasion d’inscrire un doublé : sur son pénalty pourtant bien tiré à la 50e, il a vu son tir arrêté par un immense Szczęsny. En fin de seconde mi-temps, Mbappé est resté plus discret malgré une tentative du gauche à la 87e. Encore décisif dans ce match, il a été remplacé par Gonzalo García à la 89e.

FC Barcelone

- Szczęsny (7) : très bonne prestation du Polonais qui remplaçait encore Joan Garcia cet après-midi. Malgré quelques doutes laissés lors de ses premières interventions du match, notamment sur le but annulé à Mbappé, il s’est vite rattrapé. L’ex-Gunner a sorti une superbe main devant Huijsen notamment pour éviter le 2-0 (30e), avant de récidiver sur Vinicius Jr (35e). En deuxième période, il sort même un penalty à Kylian Mbappé avec une intervention exceptionnelle (52e), et est encore décisif sur la fin de match. Un des rares Barcelonais à la hauteur de l’enjeu.

- Koundé (3) : comme souvent cette saison, le Français a été très en difficulté sur le plan défensif. Il a ainsi souvent pris l’eau sur son côté droit face à Vinicius Jr, et a également souvent été mal positionné lorsqu’il s’agissait de jouer ce piège du hors-jeu. De façon générale, l’ancien Bordelais a semblé en-dessous des autres joueurs sur le plan physique, et forcément, cela s’est fait sentir quand il fallait défendre sur Vini. Nul doute qu’il a poussé un ouf de soulagement lorsqu’Alonso a sorti le Brésilien. Offensivement, son apport a aussi été inexistant.

- Cubarsi (3) : il est un peu dans le dur ces derniers temps, et comme beaucoup le prévoyaient, il a eu énormément de mal sur la pelouse du Bernabéu. Kylian Mbappé l’a mis dans l’embarras à plusieurs reprises, et il couvre le buteur français sur son ouverture du score. Il s’est fait bousculer dans les duels - sur le second but merengue également - et montre encore une fois qu’il souffre sans son acolyte de l’an dernier Íñigo Martínez. Trop mou et trop naïf sur certaines situations. Sorti pour laisser place à Roony Bardghji à la 84e, mais le Suédois n’a pas vraiment eu d’opportunités de se montrer.

- E. Garcia (4) : encore préféré à Ronald Araujo, le défenseur catalan n’a pas rendu une bonne copie ce soir. Tout au long de la rencontre, il a affiché de la fébrilité et un manque de sérénité assez flagrant, et il provoque même un penalty qui heureusement n’a pas eu de conséquence fâcheuse pour le Barça puisque son gardien l’a stoppé (51e). Remplacé par Araujo à la 74e, qui a par exemple fait une bonne intervention devant Mbappé (80e). L’Uruguayen a même terminé la rencontre dans la surface rivale, en numéro 9, sans pouvoir faire de différence.

- Baldé (3,5) : rencontre assez compliquée pour le latéral gauche de La Masia. Défensivement, il a ainsi souvent été pris à défaut. Il se fait manger dans les airs par Militao sur le deuxième but madrilène, et ça a coûté très cher. En deuxième période, son duel perdu avec le défenseur brésilien aurait pu coûter très cher si ce dernier avait fait le bon choix dans la surface. Prestation très compliquée du 3 barcelonais, qui en plus de ça n’a pas vraiment apporté comme il le fait habituellement dans les derniers mètres.

- De Jong (4) : le milieu de terrain néerlandais a été assez peu influent dans le jeu de son équipe en première période. Comme souvent dans ce type de rencontre, il n’est pas foncièrement mauvais, dans le sens où il réussit ses passes, ne perd que peu de ballons et commet peu d’erreurs. Mais on est en droit d’en attendre un peu plus, et pas juste le minimum syndical… Il a aussi eu du mal face aux transitions rapides de ses vis-à-vis madrilènes, surtout en première période, et a terminé la rencontre dans un rôle de défenseur central.

- Pedri (5) : la presse madrilène évoquait un plan anti-Pedri de Xabi Alonso, et il a été efficace à moitié, puisqu’en première période, le métronome barcelonais a eu du mal à se montrer. Le Canarien a tout de même récupéré le ballon à l’origine de l’égalisation de Fermin Lopez, avec un bon pressing sur Guler. En revanche, en deuxième période, on a vu un Pedri avec un peu plus d’espace et de liberté, et il a donc été bien plus à l’aise, portant le ballon vers l’avant. Mais ce n’était pas encore le grand Pedri, et il a même été expulsé en fin de match après un deuxième jaune.

- Fermin Lopez (5,5) : auteur d’un triplé lors de sa dernière sortie avec le Barça, il a permis aux siens d’égaliser en première période dans un registre qu’il affectionne ; arrivant lancé dans la surface pour conclure. De quoi le mettre en confiance, et en deuxième période on l’a vu afficher du mordant et une volonté de faire mal aux Merengues. Un peu trop brouillon parfois tout de même.

- Lamine Yamal (1) : il avait chauffé les jours qui ont précédé la rencontre avec ses déclarations sur l’arbitrage, et il a eu très peur en début de match avec ce penalty finalement non accordé. Mais force est de constater que le Catalan a été extrêmement mauvais. C’est simple : il n’a rien réussi avec le ballon et tout ce qu’il a entrepris s’est soldé par un échec si ce n’est ce superbe ballon pour Koundé à la 89e. Peu participatif, frustré, lent, maladroit, peu inspiré… Alvaro Carreras l’a mis dans sa poche et le numéro 10 blaugrana n’a créé pratiquement aucun danger. Il y a de quoi être inquiet puisqu’actuellement, Lamine Yamal semble être meilleur sur les réseaux sociaux et les plateaux de la Kings League que sur les terrains de football…

- Ferran Torres (4) : l’attaquant espagnol a vécu une soirée assez compliquée. Il n’a pas eu beaucoup de ballons intéressants à se mettre sous la dent en première période, bien muselé par Militao et Huijsen, et pas aidé par une animation offensive assez compliquée de son équipe. Et les quelques fois où le cuir lui est parvenu, il n’en a pas vraiment fait bon usage, faisant souvent le mauvais choix et ne parvenant pas à combiner avec ses coéquipiers du front de l’attaque. Marc Casado a pris sa place à la 74e et été assez actif dans l’entrejeu.

- Rashford (5) : il était en forme ces derniers temps, et il prenait la place du blessé Raphinha ce soir. Et le Mancunien a rendu une copie plus qu’honnête, même s’il a mis un peu de temps à entrer dans son match. Il met un excellent ballon à Fermin Lopez sur l’égalisation, jouant intelligemment en retrait alors que d’autres n’auraient pas hésité à tirer. Plutôt inspiré dans le jeu, il a souvent fait le bon choix et distillé des ballons intéressants. Peut-être un peu trop intermittent mais meilleur que ses partenaires d’attaque aujourd’hui.