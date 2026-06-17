Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo a tout raté avec le Portugal

Le Portugal rêvait sans doute d’un meilleur départ pour cette Coupe du Monde 2026. Malgré un but précoce de Joao Neves de la tête, la sélection emmenée par Roberto Martinez a rapidement arrêté de jouer et s’est contenté d’un triste nul contre la RDC (1-1). Statique, sans imagination ni variété dans son jeu, le collectif s’est entêté à passer de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, illustré par le nombre de passes tentées (128) et réussies (121) par Vitinha dans un Mondial. Bernardo Silva et Pedro Neto n’ont jamais tenté d’apporter de la verticalité dans le jeu, laissant un Cristiano Ronaldo complètement esseulé devant, sans aucune influence.

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La star n’a touché que 25 petits ballons sur ces 90 minutes pénibles. C’est aussi un record pour lui dans un grand tournoi. Il n’avait jamais été aussi peu trouvé par ses partenaires. Ses rares appels en profondeur n’ont rien donné. Ils manquaient de justesse dans le timing. On retiendra tout de même ce joli mouvement à trois pour servir Nuno Mendes dans la surface (54e). Il n’a tenté sa chance qu’à trois reprises et n’a jamais cadré. Sur ce centre de l’entrant Conceição (68e), il aurait sans doute dû laisser passer pour Bruno Fernandes, mieux placé. Les entrées de Semedo puis Leao et Ramos en toute fin de rencontre n’ont rien donné de plus, pendant que Joao Felix est lui resté sur le banc.

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10e match de suite dans un grand tournoi sans marquer

«Tout ce qui n’a pas été fait sur le terrain ce soir est forcément à discuter, répond le sélectionneur à la presse au sujet du partenaire de Ronaldo à Al-Nassr. Nous avions Bruno (Fernandes) et Bernardo (Silva) qui sont les meilleurs milieux de terrain. Nous devons évaluer ce qui doit être amélioré et corriger notre jeu». «Nous savons ce que Cristiano a apporté à l’équipe nationale, défend à son tour Joao Neves. Pour moi, il est simplement un joueur de plus à disposition, comme tous les autres. Il a très bien joué, toute l’équipe a réalisé un excellent match. Ce match nul ne nous démoralisera pas. Au contraire, il nous renforcera. Nous nous créerons plus d’occasions et marquerons plus de buts», soutient le Parisien.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo n'a pas marqué lors de ses 10 derniers matchs avec le Portugal en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO), soit sa plus longue disette en sélection dans les rencontres de ce genre. #PORRDC — Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2026

Reste qu’au pays, la prestation du quintuple Ballon d’Or ne rassure pas du tout, lui qui était déjà dans l’oeil de cyclone après les matchs de préparation. «Qu’est-ce qui manquait ? Rien, c’est le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais il aurait aussi pu perdre. Tout était possible», a sèchement réagi l’intéressé. Les fantômes du Mondial 2022 et de l’Euro 2024 sont déjà en train de réapparaître. L’attaquant de 41 ans ne fait pour le moment pas mentir cette sensation d’être un poids pour le collectif. Ses buts l’ont toujours sauvé lors de certains mauvais soir. Mais voilà qu’il enchaîne un 10e match de suite en tournois majeurs sans marquer. C’est sans doute l’animation qu’il faut revoir mais d’autres attendent sur le banc.