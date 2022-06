Portugal : Cristiano Ronaldo, les chiffres fous d'une machine à marquer

Face à la Suisse le 5 juin dernier, Cristiano Ronaldo a encore un peu plus écrit sa légende dans le football. Auteur d'un nouveau doublé en sélection, le quintuple Ballon d'Or porte son total à... 117 réalisations en 188 matches. Rien que ça. En plus d'être évidemment le meilleur buteur de l'histoire du football et le meilleur buteur de l'histoire des sélections devant Ali Daei (109 buts en 148 matches), CR7 continue donc de pousser toujours plus loin les records qu'il détient. Avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n'a jamais arrêté de marquer, d'être décisif et de porter les siens. Et lorsqu'il ouvrait son compteur but sous le maillot rouge et vert, il y a 18 ans tout pile, le 12 juin 2004 face à la Grèce à l'Euro (d'une tête à la 93eme minute), seul lui s'attendait à briser record sur record et à enchaîner les buts comme des petits pains. Car en 18 ans, Cristiano Ronaldo a eu le temps de marquer et de toutes les manières possibles et inimaginables en sélection. La palette de ses 117 buts l'illustre parfaitement.

La suite après cette publicité

Depuis ses débuts sous les couleurs du Portugal, Cristiano Ronaldo a martyrisé des défenses, et pas qu'un peu. Sa victime favorite ? Le Luxembourg puisqu'il a marqué 9 buts (en 10 matches) face à cette adversaire. La Lituanie et la Suède viennent juste derrière avec 7 buts. Mais tout ne réussit pas forcément à CR7 et il a évidemment des bêtes noires avec sa sélection. La star de Manchester United n'a encore jamais réussi à marquer contre l'Italie (2 matches) et l'Angleterre (3 matches). Une anomalie, car Ronaldo a réussi à marquer au moins un but à 46 nations durant sa carrière. Un record évidemment. Pas le seul qu'il détient puisqu'il est aussi le meilleur buteur du Championnat d’Europe, qualifications incluses (45 buts), le meilleur buteur en phase finale de l'Euro (14 buts dans 5 phases finales différentes) ou encore le meilleur buteur dans les éliminatoires de la Coupe du Monde (34 buts) pour ne citer que ça.

Beaucoup de doublés et un réalisme dans les fins de match

Ce n'est un secret pour personne, durant toute sa carrière, la légende du Real Madrid a empilé les buts, les doublés, les triplés, les quadruplés et parfois même des quintuplés (uniquement en club). Son récent doublé face à la Suisse a été le 19eme de sa carrière avec le Portugal. Des chiffres fous quand on sait que certains attaquants n'atteignent même pas cette barre dans leur carrière en club. Il a d'ailleurs aussi inscrit plusieurs triplés (8) et a réussi l'exploit d'inscrire 2 fois un quadruplé (face à Andorre et la Lituanie). En plus d'être un formidable buteur, Cristiano Ronaldo a aussi la force de faire basculer les matches et d'offrir la victoire à son équipe. Quand il marque, il est d'ailleurs rare de voir le Portugal s'incliner. Durant sa carrière, il a marqué dans 75 rencontres avec sa sélection. Bilan ? Quand il marque, la formation ibérique gagne quasiment tout le temps (62 victoires, 6 nuls et seulement 7 petites défaites).

Au fil des années, CR7 ne semble pas spécialement impacté par le contexte extérieur. Et s'il est logiquement plus à l'aise à domicile (56 buts), il réussit aussi bien à l'extérieur (34 buts) ou même sur terrain neutre (27 buts). D'ailleurs, le quintuple Ballon d'Or dispose d'une certaine consistance dans les rencontres et est capable de frapper à tout moment. Son moment favori dans les matchs ? La deuxième période (68) et plus particulièrement entre la 76e et la 85e minutes (18 buts). Son plus haut total juste devant les dernières minutes des matches puisqu'il a inscrit 17 buts entre la 86e et la 90e minutes. Preuve du buteur complet qu'il est, s'il en faut encore, sur ses 117 buts, Cristiano Ronaldo en a inscrit 63 du pied droit, 26 du pied gauche, et 28 de la tête. Il a aussi transformé 16 penalties et envoyé 10 coups-francs au fond des filets. En bref, l'attaquant ultime tout simplement. Enfin, CR7 pourra aussi remercier Joao Moutinho et Ricardo Quaresma qui ont été les meilleurs passeurs en sélection avec huit offrandes chacun.