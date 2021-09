Nicolas Anelka en dit plus sur son départ de Hyères

Nicolas Anelka a, furtivement, été le directeur sportif du Hyères FC, club de National 2, dirigé par Mourad Boudjellal. Furtivement seulement, car, nommé le 2 février, il a démissionné le 4 mai dernier, comme il nous l'expliquait alors. Si le Covid a effectivement ralenti le projet, il a aussi été la cause de désagréments personnels pour l'ancien attaquant.

Interrogé par BeIN Sports, il a donné d'autres raisons quant à son départ précipité. « C'est une déception parce que je voulais faire quelque chose de bien. Mais c'était très difficile avec les tests Covid. J'étais souvent entre Dubaï et Bruxelles. Donc à chaque fois je devais faire des tests Covid, je n'en pouvais plus et j'ai préféré arrêter », a-t-il confié.