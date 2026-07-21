Équipe de France : deux membres du staff de Deschamps vont rester à la FFF

Sélectionneur de l’Équipe de France pendant 14 ans, Didier Deschamps a tiré sa révérence au terme de la défaite des Bleus contre l’Angleterre (4-6), samedi, lors du match de la 3e place de la Coupe du Monde 2026. Et visiblement, le sélectionneur de 57 ans ne sera pas le seul à quitter le navire tricolore. Selon les informations de L’Équipe, son fidèle adjoint Guy Stéphan ainsi que Cyril Moine, le préparateur physique, vont également quitter leur poste. Il n’est cependant question que les deux hommes touchent une indemnité de départ, puisqu’ils bénéficient d’un CDD « d’usage », pouvant être renouvelé plusieurs fois.

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Entraîneur des gardiens de la sélection A depuis 2010, Franck Raviot devrait retourner à la Direction technique nationale (DTN), où il possède un CDI. Chargé de la communication des Bleus, Raphaël Raymond va rester à la Fédération française de football (FFF). Toujours selon le quotidien sportif, Mohamed Sanhadji - officier de sécurité des Bleus depuis 2004 - semblait se diriger vers un départ, étant donné que la 3F lui cherche un successeur. Mais sa proximité avec les joueurs et le futur sélectionneur, Zinédine Zidane, pourrait rebattre les cartes.