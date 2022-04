Manchester United : Erik ten Hag fait le forcing pour Christian Eriksen !

La suite après cette publicité

Tenu en échec par Tottenham (0-0), ce samedi, à l'occasion de la 34ème journée de Premier League, Brentford, onzième au classement, peut malgré tout se féliciter du retour en grâce d'un homme. Étincelant sous le maillot des Bees depuis son retour sur les pelouses anglaises, et avant tout sur les terrains de football après son malaise cardiaque à l'Euro 2020, Christian Eriksen (30 ans) éblouit de nouveau le Royaume de Sa Majesté de son talent et de sa classe balle au pied. Auteur de 2 passes décisives et 1 but en 7 matches cette saison, le milieu offensif danois permet surtout à la formation dirigée par Thomas Frank d'afficher un niveau de jeu séduisant. Un rendement impressionnant qui ne passe pas inaperçue outre-Manche.

De retour à l'Ajax au début de l’année alors qu’il poursuivait sa convalescence après cet arrêt cardiaque presque fatal, Eriksen avait d'ailleurs, d'ores et déjà, impressionné Erik ten Hag, coach actuel des Ajacides. A cette époque, la formation néerlandaise avait même envisagé d'offrir un nouveau contrat à son protégé, formé au club, mais s'était finalement résignée par crainte de son état de santé et de sa capacité à performer à nouveau au plus haut niveau. Mais à l'instar de toute la planète football, Erik ten Hag a continué de regarder avec admiration l’incroyable retour à la compétition de l'international danois (111 sélections, 38 buts). Au point même d'en faire une cible prioritaire pour le prochain mercato des Red Devils ? Oui selon le Daily Star.

Erik ten Hag va devoir se battre pour Christian Eriksen !

Convaincu de l'apport que pourrait représenter le natif de Middelfart à l'effectif mancunien, ten Hag aurait ainsi placé l'ancien milieu des Spurs sur la liste de ses envies. Optimiste, le technicien batave compte bien profiter de la situation contractuelle de l'ex-Intériste. En effet, après avoir seulement signé un contrat à court terme avec les West Londoners, Eriksen pourrait partir librement dès cet été, ce qui le rend inévitablement plus attrayant pour le board des Red Devils, prêt à tout pour retrouver les sommets du championnat anglais. Une mission qui s'annonce malgré tout ardue tant les convoitises à son égard augmentent week-end après week-end. Dans cette optique, l'entraîneur actuel des Spurs, Antonio Conte, qui a déjà déclaré qu’il serait ouvert à travailler à nouveau avec Eriksen après avoir été ensemble à l’Inter Milan, s'est une nouvelle fois exprimé après le nul concédé face aux Bees.

«Tout d’abord, j’étais heureux de voir Christian jouer et de jouer de cette façon. Vous savez très bien que parler maintenant du marché des transferts de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, je pense que c’est un manque de respect pour l’équipe pour laquelle le joueur joue et aussi pour mes joueurs. C’est sûr que j’ai travaillé avec lui deux ans à l’Inter Milan et j’ai apprécié ça. Je suis très heureux de le voir dans cette forme fantastique parce que n’oubliez pas il y a seulement huit mois ce qui s’est passé. Maintenant, je suis heureux de voir Christian jouer au football dans ce type de niveau», a ainsi déclaré Conte. Si Manchester United devra très certainement se préparer à la concurrence féroce des Spurs, Erik ten Hag devra également convaincre le joueur que le nouveau défi proposé du côté d'Old Trafford vaut la peine d'être relevé. Qui plus est quand on connaît désormais la cote de popularité dont il dispose à Brentford.

Interviewé par Sky Sport après le match nul de son équipe, Thomas Frank a, en effet, expliqué qu’il souhaitait que Christian Eriksen reste chez les Bees à la fin de la saison : «j'aimerais dire que je suis confiant, je suis très positif et j'espère qu'il restera mais ce sera une décision à la fin de la saison. Je ferai ce que je peux mais c'est Christian, c’est comme tout si tu décides d'aller dans un club ou un autre, tu achètes cette maison ou une autre maison, tu prends ce travail ou un autre travail. Il doit y avoir des avantages et des inconvénients et je dis toujours que si vous prenez une décision huit-deux, où vous avez huit avantages et deux inconvénients, alors vous êtes en bonne position. J'espère que Christian fera le bon choix pour lui et sa famille et j'espère vraiment que ce sera nous », a expliqué le coach danois. Affaire à suivre...