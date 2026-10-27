Ballon d’Or : Lamine Yamal savait qu’il n’allait pas gagner !

Lamine Yamal n’est pas reparti de Londres les mains vides. Il a effectivement, pour la troisième fois, remporté le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la planète, sans trop de surprise. Mais la star barcelonaise ne semblait pas vraiment enthousiasmée par ce sacre. Le Catalan visait effectivement le Ballon d’Or, et nul doute que ce maigre lot de consolation ne suffira pas…

La suite après cette publicité

Si Kylian Mbappé a plus ou moins réussi à maintenir une pokerface au moment de l’annonce du sacre de Kane, Lamine Yamal n’a pas vraiment caché sa déception. Le Barcelonais semblait vraiment dépité de ne pas avoir été élu. Il faut dire que, comme le Français, l’Espagnol avait clairement fait une campagne médiatique pour réclamer le Ballon d’Or, et il pouvait s’appuyer sur les titres remportés en club comme en sélection pour présenter un CV plus que crédible.

Le Barça savait que Kane allait gagner

Le quotidien Sport fait quelques révélations sur la soirée du joueur du FC Barcelone. Le média indique que le joueur comme le Barça savaient déjà qu’il allait remporter le Trophée Kopa. En interne du côté du FC Barcelone et de Lamine Yamal, on avait aussi plus ou moins déjà accepté, depuis plusieurs jours, que le Ballon d’Or allait revenir à Harry Kane. Les Catalans, se basant sûrement sur plusieurs informations qu’ils avaient en off, avaient déjà l’intuition que la star du Bayern allait l’emporter. Le média précise que Lamine Yamal en a eu confirmation lorsqu’il est arrivé à la cérémonie et qu’il a vu un énorme contingent de dirigeants du club bavarois.

La suite après cette publicité

S’il pouvait sembler dépité sur le coup, il n’était en tout cas pas surpris. Le journal barcelonais précise que Lamine Yamal a accepté le sacre d’Harry Kane, de façon totalement naturelle. Pour lui, ce n’est pas un scandale, et il n’estime pas avoir été volé. Il est conscient qu’il aura de nouvelles opportunités de le remporter à l’avenir. Après la cérémonie, il est rentré à l’hôtel avec sa copine, et n’avait d’ailleurs réalisé aucune réservation dans un restaurant en vue d’une éventuelle fête. Preuve qu’il ne s’attendait pas à gagner hier. Rendez-vous dans les années à venir.