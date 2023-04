Man City : Pep Guardiola évoque ses retrouvailles avec Thomas Tuchel

Avant de retrouver le Bayern Munich de Thomas Tuchel en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le coach de Manchester City de revenir sur la défaite face à Chelsea en finale de cette même compétition lors de l’édition 2020-2021. Une époque où les Blues étaient dirigés par un certain Thomas Tuchel…

«La défaite contre Tuchel ? C’est arrivé, nous avons revu le jeu un mois plus tard et ce n’était pas aussi mauvais que je le pensais. C’était un match serré mais on l’oublie et on réessaye. Parfois tu gagnes quand tu le mérites, parfois tu perds. Je ne vis pas dans le passé. Cela fait partie du jeu. Cela aurait été difficile contre Nagelsmann et ce sera difficile contre Tuchel. J’ai été surpris quand j’ai vu son nom au Bayern, comme je l’ai été pour Nagelsmann [limogé]. Je ne peux pas donner un véritable avis. Lorsqu’un entraîneur est licencié et que son successeur obtient de bons résultats, les gens disent que c’est une bonne décision. Dans le cas contraire, ils regrettent l’ancien entraîneur».

