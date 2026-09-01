Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

OM : Pierre-Emile Hojbjerg a fait son choix

Par Dahbia Hattabi
Pierre-Emile Højbjerg sous les couleurs de l'OM. @Maxppp

Lors de ce dernier acte du mercato d’été 2026, Pierre-Emile Hojbjerg (31 ans) a fait l’objet d’un intérêt de la part de l’AS Roma, qui cherche à se renforcer dans l’entrejeu. Mais la Louve devra trouver son bonheur ailleurs.

La suite après cette publicité

En effet, RMC Sport indique que le Danois a écarté cette piste et qu’il veut rester dans la cité phocéenne. Les pensionnaires du Vélodrome n’étaient de toute façon pas vendeurs. Bruno Genesio apprécie beaucoup le joueur, qui s’entend également très bien avec lui.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Pierre-Emile Højbjerg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier