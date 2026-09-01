OM : Pierre-Emile Hojbjerg a fait son choix

Lors de ce dernier acte du mercato d’été 2026, Pierre-Emile Hojbjerg (31 ans) a fait l’objet d’un intérêt de la part de l’AS Roma, qui cherche à se renforcer dans l’entrejeu. Mais la Louve devra trouver son bonheur ailleurs.

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En effet, RMC Sport indique que le Danois a écarté cette piste et qu’il veut rester dans la cité phocéenne. Les pensionnaires du Vélodrome n’étaient de toute façon pas vendeurs. Bruno Genesio apprécie beaucoup le joueur, qui s’entend également très bien avec lui.