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CdM 2026, EdF : le penalty polémique non-sifflé pour l’équipe de France

Par Maxime Barbaud
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

C’est une décision très lourde de sens. Alors qu’on arrivait doucement vers l’heure de jeu dans ce France-Sénégal, Kylian Mbappé a été stoppé net et en pleine course par un tacle de Sadio Mané dans la surface sénégalaise. À vitesse réelle, pas l’ombre d’un doute, un penalty s’impose.

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Sauf que l’arbitre l’a débord refusé avant d’aller vérifier la situation à la VAR. Et alors que les images montraient assez nettement un contact au niveau de la jambe gauche du Français, M. Alireza Faghani a confirmé sa première décision rendant le staff des Bleus incrédule. Il n’y a pas eu de penalty sifflé en faveur des Bleus.

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