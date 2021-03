EA Sports met fin à sa collaboration avec Pierre Ménès

Après le reportage «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» diffusé dimanche dernier à 18h sur Canal +, le journaliste de la chaîne cryptée Pierre Ménès a rapidement été dans la tourmente. La raison ? Des accusations de harcèlement sexuel, et une scène coupée au montage (ensuite dévoilée sur C8 lundi) par C+. Avec le principal concerné aux commentaires de son célèbre jeu FIFA depuis des années, Electronic Arts expliquait alors qu'il allait suivre la situation de près.

Ce jeudi, la société a pris une décision et Pierre Ménès ne sera plus aux commentaires du jeu de football, et ce dès l'édition FIFA 22 qui sortira en septembre prochain : «il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA SPORTS FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu.»