OL : Laurent Blanc est lucide sur son avenir

En octobre dernier, Laurent Blanc a débarqué à l’OL pour prendre la succession de Peter Bosz, remercié après dix rencontres lors de la saison 2022-23. Le Président a récupéré une équipe dans le dur physiquement et mentalement. Mais il essaye de l’aider à se remettre sur de bons rails, bien que cela ne soit pas toujours évident. En fin de saison, un bilan sera fait pour le Cévenol, qui a la confiance de sa direction.

Questionné au sujet de son futur, l’ancien coach du PSG s’est montré très clair. «Vous savez mon avenir… on a tous un avenir ici. Ca dépend de votre âge, d’autres choses. Je vous avoue que je n’y réfléchis pas trop et ça a toujours été le cas. Quand j’étais plus jeune, j’y pensais un peu plus. Mais à mon âge, je prends plaisir dans ce que je fais. Je suis content d’être ici à Lyon. Je sais très bien que ça s’arrêtera un jour.» Le message est passé !

