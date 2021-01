Serie A : Naples surpris à Verone, le Genoa vient à bout de Cagliari

Pour cette 19ème journée de Serie A, Naples sixième se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Verone, neuvième. Les hommes de Gennaro Gattuso espéraient enchaîner une troisième victoire de suite en championnat pour recoller aux premières places. Les Jaunes et Bleus, eux, souhaitaient à domicile surprendre leur adversaire pour se rattraper de leur défaite surprise face à Bologne le week-end dernier. Il n’aura fallu qu’une seule petite minute pour que Hirving Lozano ouvre le score dans ce match, son onzième but de la saison (0-1, 1e). Mais dans ce match, Hellas Verone n’aura jamais baissé les bras et aura été plutôt dominateur. Le jeune défenseur Federico Dimarco égalisait peu après la demi-heure de jeu (1-1, 36e).

En seconde mi-temps, Barak donnait l’avantage aux siens (2-1, 62e) avant que Zaccagni fasse le break en fin de match (3-1, 80e). Au classement, Hellas Verone conforte sa place de 9ème. C’était un match entre mal classés qui se déroulait sur la pelouse du Genoa. Les ouailles de Davide Ballardini, seizième au classement recevait Cagliari, dix-septième. Un duel entre deux équipes en manque de confiance ces dernières semaines. Un duel qui a tourné à l'avantage du Genoa qui s'est imposé par la plus petite des marges. Une victoire 1-0 grâce à un but de l'expérimenté Mattia Destro. Trois points qui font du bien au Genoa et qui leur permet de prendre quatre points d'avance sur son adversaire du soir.

