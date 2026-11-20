Lassine Sinayoko a mis tout le monde d’accord en octobre. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives sur le mois, l’attaquant du Paris FC a été élu joueur du mois d’octobre en Ligue 1 par l’UNFP. Avec 42 % des suffrages, l’international malien a remporté les votes devant deux autres joueurs en forme du championnat.

La suite après cette publicité

Sinayoko a ainsi devancé Elye Wahi, deuxième avec 36 % des voix, et Florian Thauvin, troisième avec 22 %. Une belle distinction individuelle pour l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, qui confirme son importance au sein de l’effectif du Paris FC. Avec huit contributions décisives sur le seul mois d’octobre, l’attaquant de 26 ans a frappé fort.