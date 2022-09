Cédric Bakambu quitte l'OM pour l'Olympiakos

C'est déjà la fin de l'histoire entre Cédric Bakambu (31 ans) et l'OM. Arrivé en janvier dernier après la fin de son aventure chinoise, l'attaquant s'était engagé libre sur la Canebière, réalisant six mois en dents de scie (4 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues). Il n'a pas suffisamment convaincu la direction marseillaise, qui n'en voulait plus dès cet été.

La suite après cette publicité

Il a fini par être libéré de son contrat, et son salaire très important pour les finances du club, afin qu'il rejoigne l'Olympiakos durant cette dernière journée de mercato ouvert en Grèce. «L'OlympiaKos annonce l'acquisition de Cédric Bakambu», peut-on lire sur le site officiel des Grecs qui ne précisent pas la durée du contrat signé.