Bordeaux : Guion regrette le manque d'exigence de ses joueurs

Interviewé par L’Équipe, le coach des Girondins de Bordeaux David Guion a expliqué que son équipe, actuellement lanterne rouge de Ligue 1, n’était pas performante car elle n’était pas assez exigeante avec elle-même. « Dès mon arrivée, j'ai imposé mon exigence de travail. J'ai vu très rapidement que le groupe vivait bien, tellement bien que les joueurs en sont arrivés à ne pas être exigeants avec le partenaire, de peur de le froisser, de le bousculer. Et à la fin, on se retrouve dans une situation où ça ne se tire pas vers le haut. Cela a été mon premier constat », a déclaré le technicien français.

Le coach de 54 ans a ensuite expliqué qu’il avait cherché des leviers pour rassurer sa formation notamment défensivement, Bordeaux est la pire défense de Ligue 1 avec 68 buts encaissés depuis le début de la saison. « Il y a tout le travail de l'entraîneur, technique, tactique, la vidéo... Il fallait trouver sur quoi l'équipe allait être la plus rassurante, mettre une organisation plus solide. Aujourd'hui, je ne suis pas complètement satisfait parce qu'on continue à prendre des buts », a détaillé David Guion. L’entraîneur bordelais et ses hommes recevront dimanche après-midi Montpellier pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.