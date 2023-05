Manchester United veut se débarrasser d’Anthony Martial

La suite après cette publicité

Manchester United se prépare à un été de folie. En passe d’être racheté, le club anglais va être l’un des grands agitateurs du mercato. Comme révélé sur notre site, Neymar Jr (PSG) plaît. D’autres éléments, comme Adrien Rabiot (Juventus), Kim Min-jae (Naples), Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples) ou encore Vinicius Jr (Real Madrid) ont été liés aux pensionnaires d’Old Trafford. Le nom de Kylian Mbappé (PSG) a même été cité la semaine dernière par le Mirror. Une piste qui paraît toutefois farfelue.

Tout cela à de quoi donner le sourire à Erik ten Hag, qui s’attend à avoir des renforts de taille durant l’intersaison. Un été où il compte aussi poser un peu plus sa patte sur l’effectif et le club. Le Néerlandais, qui n’a pas hésité à se séparer de Cristiano Ronaldo, veut avant tout un n°9. Il estime qu’il lui faut un élément capable d’épauler Marcus Rashford et surtout de marquer des buts. ETH n’est pas satisfait des éléments qu’il a à sa disposition cette saison. D’ailleurs, il ne veut plus d’Anthony Martial (27 ans) comme l’annoncent en choeur The Sun et le Daily Mail.

À lire

Real Madrid : un très gros club veut déjà récupérer Vinicius Junior

Ten Hag et MU n’en veulent plus

L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, qui l’a souvent défendu, pensait pourtant réussir à le relancer. Mais le Français n’a pas vraiment réussi à le convaincre. Utilisé à 27 reprises toutes compétitions confondues, dont 16 fois en tant que titulaire, l’ancien joueur de l’OL et de Monaco a délivré 3 passes décisives et marqué 8 buts. Le dernier remonte au 13 mai face à Wolverhampton. C’est son seul but lors des dix dernières rencontres des Mancuniens. Au total, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 2023. Au-delà de son manque d’efficacité (16 buts lors des 3 dernières saisons), son attitude pose problème.

La suite après cette publicité

Les médias britanniques expliquent que son comportement agace son club, les fans et son coach. Ses gestes d’humeur notamment. À cela il faut ajouter ses multiples passages par l’infirmerie. Martial, dont le prêt à Séville n’avait pas été une réussite (1 but, 1 assist en 12 apparitions), est clairement invité à s’en aller. En fin de contrat dans un an, le Frenchy, dont la valeur est estimée à 15 millions d’euros selon transfermarkt, va devoir trouver un nouveau point de chute. Avis aux amateurs !