OL : Keito Nakamura est déjà en train de rendre tout le monde complètement fou

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a lancé sa campagne de Ligue Europa à Anderlecht en Belgique. Pour l’occasion, Paulo Fonseca a fait tourner son effectif. Et il y a eu du bon et du moins bon. De retour dans le plat pays, Clinton Mata n’a pas franchement brillé. D’autres, en revanche, ont marqué des points. On pense à Kaïl Boudache mais aussi à Noah Nartey, auteur d’un match intéressant et de l’ouverture du score. Keito Nakamura, lui aussi, a su se mettre en évidence. Arrivé entre Rhône et Saône le 3 septembre dernier en tant que joker après le transfert de Malick Fofana à Sunderland, le Japonais a dû un peu patienter avant de jouer. Pas qualifié face à Auxerre, il est entré en jeu 15 minutes le week-end dernier face au Paris FC. Une sorte de mise en jambes.

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Un baptême du feu réussi

Paulo Fonseca a voulu prendre son temps pour l’intégrer en douceur dans une équipe déjà séduite en l’espace de quelques jours. C’est ce qu’a avoué Clinton Mata mercredi en conférence de presse. «Je le connaissais déjà de Reims. J’avais déjà joué contre lui quand Reims était en Ligue 1. C’est un joueur très intelligent qui a aussi une grosse capacité physique et qui est très bon en un contre un. On est content de l’avoir avec nous.» Et le footballeur nippon n’a pas mis très longtemps à répondre sur le terrain. Titulaire pour la première fois sous le maillot rhodanien hier soir, Nakamura a été plutôt bon sur son aile gauche. Remuant, le natif d’Abiko a fait parler sa technique, sa vitesse et son talent, tout en osant tenter sa chance. Il n’a pas non plus rechigné à défendre durant 90 minutes.

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Ses initiatives ont été récompensées par un but à la 22e. Son premier à Lyon. Son tir a été détourné par Llansana et a permis aux Gones de prendre leurs distances (0-2), avant d’avoir quelques sueurs froides par la suite (score final 1-2). Élu homme du match, le Japonais de 26 ans a aussi été salué par les médias. L’Equipe lui a donné la note de 7 et a précisé à son sujet : «une première titularisation réussie pour l’ailier japonais, qui a marqué son premier but avec Lyon avec un peu de réussite puisque son tir a été contré par Llansana (22e). Il a globalement été propre techniquement excepté sur une perte de balle heureusement sans conséquence (53e). Il aurait pu être passeur décisif pour Openda qui a trouvé le poteau (52e). Impliqué et intéressant dans le travail défensif.»

La presse est unanime

Même note pour Le Progrès, qui l’a placé parmi ses tops. «Pas franchement embêté techniquement, le Japonais a bien confirmé qu’il allait apporter un autre registre à l’OL. Il a combiné à de multiples reprises avec ses partenaires, comme lorsqu’il donne deux balles de but à Openda (56e, 62e), mal terminées. Et comme attendu par son entraîneur, il a déjà ouvert son compteur but, avec cette plongée de la gauche vers l’axe et cette frappe déviée (22e).» Au pays, on a aussi suivi le match de l’international japonais. Tokyo Sports a dit à son sujet : «le "prince" japonais fait forte impression. Lors du premier match de la phase de groupes de l’Europa League, le joueur de l’équipe nationale japonaise, Keito Nakamura, transféré au prestigieux club de Lyon (France), a disputé son premier match comme titulaire avec le club lors de la rencontre à Anderlecht (Belgique) et a inscrit le but de la victoire pour ses débuts en compétition européenne. Il a largement contribué au succès 2-1».

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Ancien joueur et commentateur du match pour la chaîne de télévision WOWOW, Keisuke Tsuboi a été emballé : «Keito Nakamura a tout de suite montré son vrai potentiel. Il est capable de déborder les défenseurs, même de très près. Il garde toujours la tête haute, ce qui indique qu’il réfléchit aussi aux options de passe. Je pense que sa technique et ses dribbles sont très difficiles à contrer pour les défenseurs. C’était un excellent premier match. Il a marqué un but, mais il a aussi fait preuve d’une grande fluidité dans la création d’occasions, en utilisant ses coéquipiers et en permutant avec eux.» Du côté de l’OL, on est aussi content de cette première titularisation. C’est le cas de Paulo Fonseca, ravi de pouvoir compter sur un joueur qu’il avait déjà tenté de recruter quand il officiait à Lille. Après le match, il a salué son joueur.

Nakamura est aux anges

«Keito disputait son premier match en tant que titulaire. Il a bien travaillé, notamment défensivement. Avec le ballon, c’est un joueur de qualité. Mais tout le monde a bien joué.» De son côté, le principal intéressé a aussi réagi. « Je suis très heureux après cette première victoire avec l’OL. J’ai eu un peu de chance sur le but : quand j’ai frappé, le ballon a été dévié. C’était ma première titularisation avec l’OL et mon premier match de coupe d’Europe. Ce but signifie beaucoup pour moi. Pour ce premier match d’Europa League, c’est un très bon début. La Ligue 1 est une autre compétition, avec un autre football, et ce sera mon premier match avec l’OL au Groupama Stadium. J’ai déjà hâte.»

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Au micro de nos confrères du site olympique-et-lyonnais en zone mixte, le Japonais en a dit un peu plus par la suite. «J’ai aimé jouer dans ce schéma, qui me permet d’être en mouvement et en situation de marquer. Ce football me plait vraiment (…) Oui, c’est vrai (qu’il y a eu une bonne connexion avec Boudache et Openda, ndlr). Pour être honnête, je suis arrivé au club il y a deux semaines ou dix jours, mais j’ai déjà réussi à trouver des connexions avec l’entraînement. On a beaucoup parlé avec Loïs et Kaïl. Ce sont des joueurs qui connaissent le foot et sentent le jeu donc c’est plus facile.» Avec un Keito Nakamura à ce niveau, le football devient aussi plus simple. Le Nippon aura l’occasion de confirmer sa bonne première impression samedi soir face à Rennes pour ses débuts à domicile.