Atlético : Diego Simeone se confie sur Antoine Griezmann

La fin du feuilleton est actée. Prêté avec option d'achat par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (31 ans) va bel et bien s'engager sur la durée avec les Colchoneros. L'attaquant international français devrait ainsi parapher un bail jusqu'en juin 2026 avec le club de la capitale espagnole. En conférence de presse, Diego Simeone a tenu à rappeler l'importance du champion du monde 2018 pour son équipe.

« Je me suis toujours comporté comme j'avais compris que je devais le faire et je me réfère aux faits. À partir de là, nous connaissons l'importance de Griezmann au sein de l'équipe et nous espérons qu'il pourra continuer à s'améliorer et à grandir, parce qu'il est sur cette voie. Cela a le mérite d'être clair. » De quoi rassurer l'ancien de la Real Sociedad ?