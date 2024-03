PSG : Vitinha a demandé des comptes à Luis Enrique

Alors qu’il a connu un début de saison où il alternait le banc et la pelouse, Vitinha (24 ans) s’avère aujourd’hui être un indiscutable au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain est le troisième joueur le plus utilisé derrière Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma, preuve de la confiance de son entraîneur Luis Enrique, sous le charme de son joueur. Pourtant, tout n’a pas toujours été aussi fluide entre les deux hommes, comme le rapporte le journal Le Parisien.

En effet, Vitinha aurait demandé des explications à son entraîneur en septembre dernier, pour l’avoir mis sur le banc lors du Classique contre l’OM, alors qu’il venait de livrer une bonne prestation contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Lors de cette période, le Portugais n’enchaînait pas les matchs, en raison également du système utilisé par le technicien espagnol en 4-4-2, où Vitinha occupait ce rôle hybride de milieu gauche / relayeur. Ainsi, l’ancien joueur de Porto a échangé avec Luis Enrique, qui l’a rassuré en lui expliquant sa volonté de faire du turnover et de créer de la concurrence. Le passage en 4-3-3 avec la présence de Kylian Mbappé dans l’axe de l’attaque et l’entrée dans le onze de Bradley Barcola dans le couloir gauche libère une place dans l’entrejeu, que ce soit en sentinelle ou en relayeur. Une polyvalence appréciée par Luis Enrique. Tout est rentré dans l’ordre entre les deux hommes, pour leur plus grand bonheur et celui du PSG.