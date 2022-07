En attendant Auxerre, Djibril Cissé retourne aux platines

Si Djibril Cissé attend un signe de l'AJ Auxerre pour un possible dernier tour de piste en Ligue 1, l'ancien international français (41 sélections, 9 buts) n'en oublie cependant pas sa seconde passion.

La suite après cette publicité

Raison pour laquelle, à l'occasion de la célébration organisée pour le 14 juillet à Arles, l'attaquant de 40 ans sera à l'animation de la soirée, derrière ses platines et sous son nom d'artiste, DJ Tcheba. Un amour pour la musique qui remonte à son adolescence comme il le confie à La Provence : « J'ai eu envie de me lancer en observant un DJ, qui est devenu un ami: Didier Sabatier. J'avais 14 ans. Le voir mettre de l'ambiance, divertir les gens, ça m'a fasciné et j'ai décidé de m'équiper. Aujourd'hui, je fais mes propres morceaux et je tourne beaucoup, mais j'avais envie de proposer quelque chose pour ma ville d'origine, pour la jeunesse arlésienne. »