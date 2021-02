Le Barca pourrait se passer de Coutinho jusqu’à la fin de saison

La suite après cette publicité

Arrivé au mercato hivernal de 2018 en provenance de Liverpool pour plus de 160 millions d’euros, Coutinho peine à s’imposer en Catalogne. Alors que la totalité de son transfert n’a pas été réglée aux Reds, l’international brésilien pourrait bien passer le reste de la saison sur le banc pour sauver les caisses du FC Barcelone.

En effet, la dette du club s’élève actuellement à plus d’un milliard d’euros et les dirigeants peinent à payer le salaire des joueurs. Tout est donc pour bon pour faire des économies. Selon les informations du Daily Star, les Blaugranas devraient encore environ 30 millions à Liverpool concernant Coutinho, dont 5 millions si le meneur de jeu apparaît encore à 5 reprises cette saison. L'ancien milieu de terrain de l'Inter pourrait donc ne plus porter le maillot du Barça jusqu'à la fin de saison pour économiser cette somme.