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Adam El Boughlamy impressionne au MHSC

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
el boughlami @Maxppp

Capitaine et patron du milieu des U19 de Montpellier, Adam El Boughlamy s’impose cette saison comme l’un des jeunes talents les plus complets de sa génération. À un poste traditionnellement ingrat, le milieu défensif affiche des statistiques remarquables : 8 buts et 5 passes décisives qui témoignent d’une capacité rare à peser sur le jeu dans les deux sens du terrain. Libre en juin prochain, le franco-marocain intéresse Strasbourg, Lyon ou encore Lorient.

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Formé au club qu’il a rejoint dès les U9, il se distingue également par une qualité technique au-dessus de la moyenne pour son poste, lui permettant de casser les lignes et d’orienter le jeu avec justesse. Adam El Boughlamy s’est également distingué en étant le joueur le plus souvent nommé homme du match en championnat National. En Coupe Gambardella, il a su hausser le ton quand ça comptait le plus, portant son équipe de l’avant avec le brassard de capitaine. Leader dans l’âme, il incarne la nouvelle génération du centre de formation héraultais, et il y a fort à parier que son nom fera bientôt parler de lui bien au-delà des catégories de jeunes.

Pub. le - MAJ le
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