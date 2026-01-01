Menu Rechercher
Toutes les dates du mercato hivernal !

Le mercato hivernal ouvre ses portes en ce début d’année 2026, avec des dates qui varient légèrement selon les championnats. En France, comme en Angleterre et en Allemagne, les clubs pourront enregistrer des mouvements du 1er janvier au 2 février à 20 heures. L’Espagne et l’Italie démarreront un peu plus tard, le 2 janvier, avec une clôture fixée respectivement au 2 février à 23h59 pour la Liga et à 20 heures pour la Serie A.

D’autres ligues présentent également des spécificités. Le Portugal ouvrira son marché du 2 janvier au 3 février, tandis que la Belgique attendra le 6 janvier pour lancer son mercato, jusqu’au 2 février. En Turquie, la fenêtre s’étendra du 2 janvier au 2 février. Enfin, l’Arabie saoudite débutera son mercato le 5 janvier, pour une fermeture commune fixée au 2 février.

Les dates du mercato d’hiver :

France : du 1er janvier au 2 février (20 heures)
Angleterre : du 1er janvier au 2 février (20 heures)
Espagne : du 2 janvier au 2 février (23h59)
Italie : du 2 janvier au 2 février (20 heures)
Allemagne : du 1er janvier au 2 février (20 heures)
Portugal : du 2 janvier au 3 février
Belgique : du 6 janvier au 2 février
Turquie : du 2 janvier au 2 février
Arabie saoudite : du 5 janvier au 2 février

