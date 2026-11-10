Lens pense à Didier Digard
La situation au Racing Club de Lens est particulièrement explosive. Onzième de Ligue 1, le club artésien vient de connaître 4 défaites en 5 matches dont un cinglant revers 9-1 contre Côme en Ligue des Champions. Des résultats qui ont eu raison de Yannick Cahuzac qui a été limogé par les dirigeants lensois. Dès lors, les Artésiens cherchent un remplaçant.
Nous vous avons d’ailleurs évoqué l’intérêt lensois pour un retour de Pierre Sage sous l’impulsion du président Joseph Oughourlian et du tandem Jean-Louis Leca - Benjamin Parrot. Cependant, ce n’est pas le seul nom sur la liste des Nordistes. Selon nos informations, Didier Digard plaît beaucoup en interne. Le natif de Gisors est libre depuis le 31 octobre dernier et son licenciement du Havre.
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