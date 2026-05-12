Red Star - Rodez : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le début des play-offs Ligue 2 avec un joli duel entre le Red Star et Rodez. Le vainqueur défiera l’AS Saint-Étienne au tour suivant. À domicile, les Audoniens s’organisent dans un 3-5-2 avec Gaëtan Poussin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dylan Durivaux, Josué Escartin et Matthieu Huard en défense. Balthazar Pierret, Bradley Danger et Ryad Hachem composent l’entrejeu avec Dembo Sylla et Damien Durand dans les couloirs. En pointe, Kévin Cabral est soutenu par Jovany Ikanga.

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De leur côté, les Ruthénois s’articulent dans un 3-5-2 avec Quentin Braat dans les cages derrière Loni Laurent, Mathis Magnin et Raphaël Lipinski. Le milieu de terrain est assuré par Jordan Mendes, Alexis Trouillet et Octave Joly tandis que Nolan Galves et Evan’s Jean-Lambert officient comme pistons. Devant, Taïryk Arconte est soutenu par Ibrahima Baldé.

Les compositions

Red Star :

Rodez :