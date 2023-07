Tottenham : le feuilleton Harry Kane touche à sa fin !

La suite après cette publicité

C’est un des gros dossiers de l’été. En début de mercato, Harry Kane était logiquement un des joueurs les plus convoités en Europe. Et pour cause, un buteur d’une telle qualité à un an de la fin de son contrat, c’est une sacrée aubaine, et ce même si on sait que Tottenham ne brade jamais ses joueurs. On a ainsi parlé de lui dans des clubs comme le PSG, Manchester United et même le Real Madrid, où il a été présenté comme le favori pour remplacer Benzema pendant un petit moment.

Mais ces dernières semaines, un club a pris l’avantage dans ce dossier : le Bayern Munich. L’ogre allemand, avec un Thomas Tuchel qui pousse pour recruter du lourd dans le secteur offensif, a notamment réussi à obtenir les faveurs du principal concerné. Bien aidé, il faut le dire, par le fait que Daniel Levy, le sulfureux président des Spurs, refuse de vendre sa star à un autre club de Premier League.

Le Bayern touche au but

Et comme l’indique le Daily Mail en ce week-end de fin juillet, tout s’est accéléré ces dernières heures. L’attaquant de 30 ans est très proche de s’engager avec les Munichois, et une dernière réunion entre les deux directions devrait avoir lieu demain pour boucler le dossier. Les Allemands se montrent très confiants sur la possibilité de trouver un accord dans les prochaines heures.

Le champion d’Allemagne en titre est ainsi prêt à mettre un peu moins de 90 millions d’euros sur la table pour la vedette des Three Lions, et une poignée de millions d’euros séparent les positions des deux camps au moment où on écrit ces lignes. Tout risque donc de s’accélerer dans la journée de lundi, et on aurait là le gros transfert de l’été. En attendant le dénouement du feuilleton Mbappé, bien sûr…