Steven Gerrard veut absolument que Liverpool recrute Jude Bellingham

Liverpool est prêt à tout pour rapatrier Jude Bellingham. Même à envoyer des émissaires de légendes pour convaincre le phénomène anglais. Et l’un de ses plus emblématiques porte-drapeaux, Steven Gerrard, se porte garant pour jouer le rôle d’entremetteur entre Dortmund et les Reds. Sur la chaîne sportive BT Sport, l’ancien milieu de terrain a avoué son souhait de voir le jeune international anglais de 19 ans fouler la pelouse d’Anfield.

« Bellingham doit être une cible évidente pour Liverpool. Je suis un grand fan de l’Anglais et Liverpool manque d’un numéro huit comme lui, qui fait bouger le jeu, entre dans la surface et marque des buts pour vous. Bellingham remplit toutes ces conditions pour être un grand renfort .Tout ce que Bellingham doit faire, c’est m’envoyer son planning. Puis je prendrai l’avion pour Dortmund, je l’emmènerai dîner et je le ramènerai en Angleterre ». Bellingham ou la folie des grandeurs.

