Côme : Fàbregas ne dort pas s’il pense au PSG

Côme a frappé un immense coup en Ligue des Champions en humiliant le RC Lens à Bollaert (1-9). Une démonstration collective qui confirme les ambitions grandissantes de la formation de Cesc Fàbregas, particulièrement séduisante depuis le début de la compétition. Mais l’entraîneur espagnol préfère garder les pieds sur terre et avancer étape par étape. Au micro de Canal+, il a également évoqué le futur rendez-vous face au Paris Saint-Germain, avec une pointe d’humour.

La suite après cette publicité

« Petit à petit, on doit créer notre situation. J’ai oublié qu’on allait jouer le PSG car si j’y pense, je ne dors pas. » Une déclaration qui en dit long sur le respect de Fàbregas pour le club parisien. Après avoir passé ses nerfs sur Lens, Côme devra effectivement se mesurer à un tout autre adversaire le 20 janvier prochain, au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Un choc que le technicien lombard préfère visiblement ne pas trop anticiper pour le moment.