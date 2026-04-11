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Manchester City courtise un milieu de terrain du Sporting CP

Par Allan Brevi
1 min.
Morten Hjulmand @Maxppp

Le nom de Morten Hjulmand circule de plus en plus avec insistance du côté de Manchester City, où le milieu danois est désormais identifié comme une piste très sérieuse pour renforcer le milieu de terrain des Citizens. Capitaine du Sporting CP et pièce centrale du dispositif lisboète, il attire l’attention des dirigeants anglais à l’approche du mercato estival, alors que des premiers échanges informels auraient déjà eu lieu entre les deux clubs d’après A Bola.

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Cette piste pourrait notamment être facilitée par la présence de Hugo Viana dans l’organigramme des Citizens, un élément qui fluidifie les discussions entre les différentes parties. En interne, le Sporting semble à présent ouvert à un départ de son capitaine en fin de saison, estimant que le moment est opportun. De son côté, Hjulmand reste pleinement concentré sur la fin de saison avec l’ambition de décrocher un nouveau titre avant un éventuel départ. Affaire à suivre…

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