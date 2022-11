PSG : Luis Campos attentif sur le mercato hivernal

Ce sera donc le Bayern Munich pour le PSG en huitième de finale. Le conseiller football du club de la capitale, Luis Campos, a offert une première réaction sur le tirage, et a été invité à parler du mercato hivernal.

« Je pense que le mercato de toutes les équipes va dépendre beaucoup du Mondial. Personne ne peut savoir s'il va y a voir des blessures. On va être attentifs aux joueurs et tout ce qui se passe au Mondial. C'est impossible de dire ce que va être le mercato du PSG et des autres équipes en janvier », a-t-il déclaré sur Canal Plus. Avant de répéter sur RMC Sport. « La Coupe du monde conditionne beaucoup notre mercato, on a peur d’avoir une blessure, on est prêt ».