OL : l’hommage touchant des supporters à Ernest Nuamah
Dans une soirée décisive pour la course à la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face au Stade Rennais (4-2) lors de la 32e journée de Ligue 1, consolidant sa place sur le podium à deux journées de la fin. Mais au-delà du résultat, le Groupama Stadium a surtout vibré pour le retour d’Ernest Nuamah. L’ailier ghanéen, éloigné des terrains pendant plus d’un an après une rupture du ligament croisé du genou gauche, a effectué son retour en entrant en jeu en fin de match à la place d’Endrick.
Recruté à l’été 2024 pour près de 28,5 millions d’euros, le joueur de 22 ans a été accueilli par une immense ovation des supporters lyonnais, conscients de la longue période de rééducation traversée. À la fin de la rencontre, l’émotion a encore gagné en intensité lorsque les ultras ont appelé le joueur à s’approcher du virage sud pour lui rendre hommage, avant que tout le stade ne scande son nom. Visiblement ému, Nuamah a répondu à cette marque d’affection en allant communier avec le public, symbole d’un retour très attendu et salué comme une véritable victoire personnelle dans une saison déjà cruciale pour l’OL.
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