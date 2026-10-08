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Ballon d’Or Liga

Ballon d’Or : Aurélien Tchouaméni donne son favori entre Mbappé, Dembélé et Olise

Par Sasha Nahon
2 min.
Aurélien Tchouameni sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp

À moins d’un mois de la cérémonie du Ballon d’Or, Aurélien Tchouaméni a été invité à donner son avis sur les principaux prétendants au trophée. Interrogé par France 24, le milieu de terrain du Real Madrid a notamment apporté son soutien à son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d’un exercice remarquable sous les couleurs madrilènes. « Il y a énormément de joueurs qui méritent le Ballon d’Or. Évidemment, Kylian, il a fait une saison exceptionnelle. Je pense qu’il le mérite », a déclaré l’international français. Mais le joueur de 26 ans n’a pas souhaité se limiter à son partenaire en club, évoquant également deux autres compatriotes : « il y a Ousmane aussi, qui a fait des choses incroyables avec Paris, qui a gagné la Ligue des Champions encore une fois. Il y a Michael Olise aussi. » Une manière de souligner la présence de plusieurs Français parmi les candidats à la prestigieuse récompense individuelle.

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Au cours de cet entretien, Tchouaméni s’est également exprimé sur son avenir en équipe de France, après avoir été laissé au repos par Zinédine Zidane lors du dernier rassemblement. Le Madrilène assure conserver toutes ses ambitions internationales : « à 26 ans, je pense que c’est le moment où les joueurs commencent à comprendre de mieux en mieux le jeu. Il y a un nouveau sélectionneur qui est en train de faire du très bon travail. Si tu es performant, ça arrivera. » Sous contrat avec le Real Madrid, le milieu français souhaite aussi poursuivre son aventure dans la capitale espagnole le plus longtemps possible. Conscient des exigences du club après deux saisons jugées insuffisantes, il a rappelé que les Madrilènes étaient dans l’obligation de renouer avec les trophées, tout en affirmant vouloir continuer à progresser pour prolonger son expérience au sein de la Maison Blanche.

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