Premier League : Manchester City assure face à Crystal Palace et se rapproche du titre

Pour la 34eme journée de Premier League, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace. En cas de victoire, les Citizens pouvaient déjà être champion si Liverpool s'imposait contre Manchester United ce dimanche. Pour cette rencontre et trois jours seulement après la victoire face au PSG en demi-finale de Ligue des champions, Pep Guardiola décidait de très largement faire tourner son effectif. Dans la composition de départ de ce samedi seul Cancelo, Ederson et Rodri étaient titulaires contre les Parisiens. De son côté, Crystal Palace, actuel treizième du championnat était déjà assuré d’être maintenu.

La suite après cette publicité

Dans une première période très peu rythmée, c’est Crystal Palace qui a su se montrer le plus dangereux. Les Citizens avaient logiquement la possession du ballon sans vraiment réussir à inquiéter la solide défense des Eagles. La ligne d’attaque Raheem Sterling, Kun Agüero et Gabriel Jesus, en manque de rythme et de confiance n’ont que très peu fait de bonnes choses. Seul l’ailier anglais se procurait une petite occasion après un bon numéro même s’il était gâché par un mauvais contrôle de balle avant de finir (17e). Mais sinon, il faut regarder du côté des hommes de Roy Hodgson et de Christian Benteke surtout. Le Belge s’est créé les plus grosses occasions sans pour autant tromper la vigilance d'Ederson (10e, 14e, 35e).

Le titre de champion dès ce week-end ?

Comme face au Paris Saint-Germain, Manchester City a livré un premier acte décevant, comme face au Paris Saint-Germain, les hommes de Pep Guardiola se sont réveillés en seconde période. Plus d’intensité, plus de précision dans le dernier geste et donc plus de rythme pour bouger une défense de Crystal Palace jusqu’ici tranquille. C’est finalement Kun Agüero qui débloquait la situation. L’attaquant argentin envoyait un missile dans la cage de Guiata (0-1, 57e). Une minute plus tard, gonflé à bloc par l’ouverture de score, c’est Ferran Torres qui y allait de son but avec un petit enroulé bien placé (0-2, 59e). De quoi donner des idées aussi à Sterling, mais sa frappe, elle, finira sur le montant du portier espagnol (60e). Par la suite, c'est un Manchester City largement plus plaisant qui a déroulé son football habituel.

Malgré quelques occasions comme cette frappe de Cancelo (73e) ou les tentatives de Sterling (76e, 80e, 84e), le score ne bougera plus. Avec cette victoire, Manchester City réalise la très bonne opération du week-end. D’abord parce que tous les cadres de l’effectif ont pu souffler avant le match décisif face à Paris en C1 (contrairement aux Parisiens qui luttent pour le titre), ensuite, car les Citizens bouclent une 19eme victoire de suite toutes compétitions confondues à l’extérieur et peuvent donc être sacrés champions d’Angleterre dès ce week-end en cas de victoire des Reds sur United. Pep Guardiola va offrir le septième titre de l’histoire de City, place à l'objectif principal : une victoire en Ligue des champions.