Le FC Nantes va signer Deiver Machado

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes que le FC Nantes se met déjà en ordre de marche. D’après les informations de Ouest-France que nous pouvons confirmer, le club de Waldemar Kita s’apprête à accueillir dans les prochaines heures Deiver Machado. Un accord a été trouvé avec le RC Lens pour lâcher le Colombien de 32 ans, qui n’a plus que 6 mois de contrat dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce dernier fait l’objet d’un transfert à 500 000 euros.

Le latéral gauche signerait pour deux ans et demi en faveur des Canaris et arriverait comme joker, soit en dehors de la période de mercato. Il est sans doute la première recrue d’une longue liste. La direction nantaise souhaite modifier son effectif en profondeur en janvier, jugé mal construit lors de la dernière fenêtre de tir. On note également plusieurs erreurs de casting comme Hyun-seok Hong, Mayckel Lahdo ou Amady Camara qui pourraient retourner dans leur club d’origine.

Machado veut se relancer pour être du Mondial

Le défenseur central Uros Radakovic a lui failli être dégagé quelques jours seulement après avoir signé. Il est finalement resté mais pour évoluer… attaquant, et il ne compte que 4 apparitions. Ce recrutement raté met le club en grandes difficultés. Avec 11 petits points après 14 journées, le FC Nantes est 16e de Ligue 1 et flirte dangereusement avec la zone rouge. Luis Castro est encore l’homme de la situation mais il lui faut de l’aide.

La venue de Deiver Machado, lequel a perdu sa place à Lens en début de saison après s’être blessé (5 matchs de Ligue 1 joués, dont 4 titularisations), va dans ce sens. Ancien de Toulouse, il connaît parfaitement notre championnat et possède l’expérience pour guider un groupe jeune. Sa mentalité est également louée dans le milieu et on peut s’assurer de sa motivation. Le latéral gauche espère arracher sa place pour le Mondial avec la Colombie, lui dont la dernière sélection remonte à juin dernier.