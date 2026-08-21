Yan Diomandé lâche ses vérités sur son arrivée surprise au Real Madrid

Les dirigeants du RB Leipzig n’ont rien lâché et ils ont bien fait. Après une première saison réussie en Allemagne (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches, toutes compétitions confondues), Yan Diomandé (19 ans) avait vu sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts. Les Anglais de Liverpool ont d’ailleurs tenté de boucler son arrivée sur les bords de la Mersey, mais les Reds se sont vite heurtés aux exigences financières du RBL. Leipzig était d’accord pour vendre sa pépite, mais pas à n’importe quel prix.

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Diomandé en plein rêve

Les Allemands réclamaient plus de 100 M€. Une somme extrêmement élevée pour un joueur inexpérimenté et sortant d’une seule saison de Bundesliga. Mais au final, Liverpool a accepté de sortir le chéquier. Sauf que les choses se sont compliquées pour les Reds. Leipzig se montrait toujours aussi gourmand et le Paris Saint-Germain s’est invité dans la danse. Les doubles champions d’Europe en titre étaient même annoncés comme les grands gagnants du deal. Le transfert était annoncé comme pratiquement fait. Puis un nouveau rebondissement s’est produit.

Leipzig demandait plus de 120 M€ pour Diomandé et le PSG a fini par jeter l’éponge. Les Rouge et Bleu ne veulent plus faire de folies inconsidérées pour un joueur sans grande référence et ont donc mis fin aux négociations. Une aubaine pour le Real Madrid qui, à la surprise générale, a décidé de coiffer tout le monde au poteau en payant 140 M€, bonus inclus. Une bombe puisque la Casa Blanca a recruté le joueur le plus cher de son histoire de manière inattendue. José Mourinho a d’ailleurs confié que l’Ivoirien n’était pas dans ses plans initiaux. À l’heure où le Real Madrid va lancer sa saison de Liga sur le terrain de l’Espanyol, Diomandé sera donc l’une des nouvelles attractions du championnat espagnol. L’Ivoirien est d’ailleurs sorti du silence pour le média SportyTV pour revenir sur son arrivée surprise à Madrid.

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Prêt à mourir pour Mourinho

« C’était comme un rêve, car il n’y a pas de plus grand club que le Real Madrid. Vous savez, quand le Real Madrid vient vous dire « on vous veut », c’est comme un rêve. Et je ne dormais plus. Je n’arrivais pas à y croire. Et aujourd’hui, je suis ici, je suis super content et fier. J’ai d’abord parlé avec le directeur, Juni (Calafat), puis avec le coach (Mourinho), bien sûr. Et j’ai été surpris parce qu’il parle français. Je crois qu’il était cinq heures du matin au Portugal, et il m’a réveillé pour me parler. Il m’a dit que c’était important. Et je lui ai répondu : « Pourquoi pas ? » C’est le Real Madrid, et quand le Real Madrid t’appelle, tu ne vas pas dire non. Et je lui ai dit : « Si tu veux que je vienne, bien sûr que je viens. » C’est un ami et un patron. Il m’a dit : « Tu fais partie de mon équipe, et tu es là, donc je suis content. » Je lui ai répondu : « Je suis content de faire partie de ton équipe, et je veux travailler avec toi, parce que c’est le meilleur club ». Il a beaucoup de personnalité, bien sûr, ce qui est une bonne chose pour nous, parce que parfois, quand on est jeune, on est un peu partout à la fois, et parfois on perd le cap. Je pense que c’est un bon entraîneur pour moi, pour continuer à progresser en tant que jeune joueur », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que son aventure merengue est due au Divin.

« Je pense que c’est Dieu. C’est Dieu parce que je crois beaucoup en Dieu, et je suis africain ; en Afrique, on croit en Dieu, et personnellement, j’y crois beaucoup. Et quelle coïncidence, car mon premier match professionnel était contre le Real Madrid, et aujourd’hui, je joue pour le Real Madrid. Donc, comme je l’ai dit, je suis heureux d’être ici. Je veux juste prendre du plaisir à jouer au football, car c’est la seule chose que je sais faire. Je veux prendre du plaisir à jouer au foot tous les jours. J’ai échangé mon maillot avec Mbappé. Aujourd’hui, nous sommes au même endroit et nous sommes ensemble. C’est dingue. Incroyable. Si tu joues pour Mourinho, tu es prêt à tout pour lui, bien sûr. Tu connais son caractère et comment il est. Tout le monde est prêt à tout pour lui. Nous sommes prêts à mourir pour lui. » Le message est passé. Place au terrain maintenant.