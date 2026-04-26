OM : la statistique effrayante de Geronimo Rulli sur penalty

Geronimo Rulli poursuit sa saison dans un doute profond… En effet, l’OM a perdu deux points précieux face à l’OGC Nice ce soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (1-1). Et le but encaissé sur penalty, inscrit par Elye Wahi à la 88e minute, a bel et bien refroidi le portier argentin. Une statistique vient d’ailleurs assombrir la fin de sa rencontre au Vélodrome.

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Le rempart de 33 ans n’a réalisé que 18% de clean sheets avec les Phocéens en compétition officielle (13 sur 71), soit le plus faible total parmi les gardiens ayant disputé au moins 20 rencontres sous la tunique olympienne, et ce, depuis Pierre Peri en 1960 (14%). Un calvaire sans fin durant cet exercice pour le natif de la Plata.