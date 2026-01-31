Mercato, budget, organigramme : Lorient entame sa révolution en entrant dans la multipropriété de Black Knight Football Club

Il n’y avait pas vraiment de quoi être surpris lorsque le communiqué est tombé ce mercredi. Déjà actionnaire minoritaire à environ 40 % depuis la fin d’année 2022, Black Knight Football Club (BKFC) est désormais le seul maître à bord du FC Lorient. Le groupe américain dirigé par le milliardaire Bill Foley est devenu actionnaire unique, comme indiqué lors d’une première annonce en novembre dernier. Les Merlus entrent officiellement dans le giron de la multipropriété comme Strasbourg avec BlueCo, Toulouse dans Red Bird ou encore l’ESTAC au sein du City Group. Ses nouveaux clubs "frères" se nomment Bournemouth, Moreirense, Auckland FC, Orlando City SC et Kyoto Sanga.

Le projet a été présenté et validé par la DNCG, dans une période où le club souffre économiquement entre la chute drastique des revenus télévisuels, une masse salariale trop élevée, et l’échec à réaliser de belles ventes (seul Yoann Cathline a été vendu pour 2,8 M€ l’été dernier) et à se débarrasser de certains joueurs non désirés. Les finances sont dans le rouge, d’où cette vente légèrement anticipée sur les prévisions. Rejoindre un tel groupe « disposant de plus de 500 millions de dollars (soit plus de 430 millions d’euros) de fonds propres » garantirait un avenir plus serein, expliquait Loïc Féry dans un communiqué. « Je veux que nous soyons armés pour affronter cet environnement hyperconcurrentiel ».

Loïc Féry reste le président

Il reste l’homme aux manettes au moins jusqu’à la fin de la saison, lui qui a vendu ses parts à BKFC, tout en devenant actionnaire minoritaire du groupe américain à hauteur de 5%. « Le projet optimise les forces et performances de chaque club pour la formation, le recrutement et le développement des joueurs. Rejoindre BKFC représente une réelle opportunité de garantir un avenir ambitieux au FC Lorient dans une stratégie de développement compatible avec son ADN et son lien au territoire et de pérenniser le club dans l’élite », écrit celui qui est en poste depuis 2009. Il va falloir s’attendre à d’autres évolutions dans les semaines et les mois à venir au sein de l’organigramme notamment.

Pour plus de contrôle, le groupe américain souhaitera placer quelques têtes de confiance. Des premiers noms ont d’ailleurs été cités cet hiver. Nous vous rapportions que différents profils avaient été sondés pour prendre la suite d’Arnaud Tanguy, actuel directeur général, comme Laurent Prud’homme, qui tenait cette fonction à Lyon, mais aussi Julien Fournier ou encore David Friio, plus pour occuper le poste de directeur sportif. Ce dernier rôle est actuellement exercé par Laurent Koscielny, qui devrait voir ses compétences être élargies et même être promu à un nouveau poste clé. L’ancien défenseur est déjà en liens étroits avec Bournemouth avec qui il discute régulièrement des synergies à mettre en place.

Pas de grandes recrues, mais une volonté de jouer sur un modèle unique

Il est question ici du mercato et du passage d’un joueur de l’un à l’autre. Cela s’est matérialisé par le départ cet hiver du jeune Ade Solanke, parti des U19 lorientais pour les U21 de Bournemouth. Ce mouvement en appelle d’autres, probablement plus pour l’été prochain, où le budget global des Merlus sera revu à la hausse, au-delà des 68 M€ de cette saison. Il n’est pas question non plus de voir une soudaine folie des grandeurs. « On n’achètera pas de grands joueurs, mais des jeunes à développer », disait Bill Floley, il y a un an dans le podcast Men in Blazers, dévoilant le modèle qu’il souhaite mettre en place en promettant de ne pas faire de Lorient une équipe vassalisée par l’actuel 13e de Premier League.

« Chaque club dans lequel nous avons une part majoritaire recrute comme nous le voulons. Les équipes du BKFC doivent être entraînées de la même manière, elles doivent jouer de la même manière, avec la même intensité. (…) Notre but n’est pas de faire de Lorient une équipe "nourricière" pour Bournemouth, mais de rendre Lorient meilleur pour grimper au classement de L1, avec une chance de se qualifier pour l’Europe. » On peut tout de même douter de certains de ses propos, car il tenait un discours plus assumé il y a deux ans dans The Athletic. « Au total, nous voulons quatre ou cinq clubs, mais Bournemouth est au sommet de la pyramide », lâchait l’homme d’affaires américain.

Des passerelles à prévoir avec Bournemouth

« Je suis juste honnête. Beaucoup de joueurs de Ligue 1 veulent jouer en Premier League, se justifiait-il. Et nous voulons leur donner cette opportunité de rejoindre l’Europe. Si un joueur veut venir en Angleterre, je ne veux pas qu’il aille à Liverpool ou Arsenal mais chez nous ». Les supporters bretons sont prévenus, Olivier Pantaloni aussi, si celui-ci est toujours en poste. C’est l’un des sujets brûlants du moment. L’entraîneur corse arrive en fin de contrat en juin prochain et a largement donné satisfaction entre un titre de champion de Ligue 2 et un maintien tranquille qui prend forme à travers cette très belle série de 10 matchs sans défaite en faisant tomber Monaco, l’OL ou encore Rennes.

D’après Ouest-France, son travail est très apprécié en interne. Il pourrait se voir proposer prochainement une prolongation par la direction actuelle, qui a sans doute entendu sa déception en conférence de presse à la mi-décembre. « Pour l’heure, je n’ai pas eu de réponse, ni positive, ni négative. En Corse, il y a un proverbe qui dit que "les affaires qui durent trop longtemps finissent toujours mal". (…) Je pense qu’il y a de grandes chances pour que je ne sois plus là la saison prochaine. » Lui-même n’y voit pas encore clair dans cette révolution lente. Outre ce dossier, BKFC aura d’autres chantiers sous la main hérités des dernières années comme la rénovation du Moustoir et l’extension du centre d’entraînement où il faut généralement s’armer de patience et d’appuis politiques.