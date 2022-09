OGC Nice - FC Cologne : les compositions officielles

L'OGC Nice et le FC Cologne partagent le groupe D de la Ligue Europa Conférence avec Slovacko et le Partizan Belgrade. Pour cette première journée, les Aiglons, à la peine en Ligue 1 avec qu'une seule victoire lors des six premières rencontres, reçoivent des Allemands en forme. Les boucs pointent à la sixième place de Bundesliga et ont remporté trois de leurs cinq premiers matches.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Lucien Favre aligne un 4-3-3 avec, notamment, Alexis Beka Beka, buteur salvateur en prolongations lors du barrage contre le Maccabi Tel Aviv, au milieu de terrain et Sofiane Diop, une des dernières recrues niçoises, en attaque aux côtés d'Andy Delort et Gaëtan Laborde. En face, Steffen Baumgart opte pour un 4-2-3-1 avec Ellyes Skhiri, ancien joueur de Montpellier et international tunisien, dans l'entre jeu.

Les compositions d'équipes :

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bryan - Beka Beka, Thuram, Boudaoui - Diop, Delort, Laborde

Cologne : Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic, Skhiri, Duda, Kainz - Tigges, Thielmann