EdF (F) : le message de Didier Deschamps à Corinne Diacre

Corinne Diacre n’est plus la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Malgré un bilan positif, mais sans titre majeur, elle a été écartée de son poste ce jeudi suite à la fronde d’une partie des joueuses, dont les cadres que sont Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Elle qui était en poste depuis 2017, elle ne vivra pas une seconde Coupe du Monde, recevant au passage le soutien de Didier Deschamps.

«Je suis déçu pour elle et je trouve qu’elle a été très sévèrement critiquée, alors que ses résultats plaidaient en sa faveur. Sur le fond du dossier et les raisons qui ont conduit à son départ, je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux donc pas me prononcer» indique le sélectionneur de l’équipe de France masculine dans un entretien accordé au Parisien ce samedi.

