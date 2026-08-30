Karim Benzema va quitter Al-Hilal

Six mois et puis s’en va. Arrivé en février à Al-Hilal après deux ans et demi passés du côté d’Al-Ittihad, Karim Benzema va relever un nouveau challenge. Selon les informations d’AS, le Ballon d’Or 2022 est sur le point de quitter son club où il lui reste pourtant un an de contrat. Il devrait mettre fin à son aventure dans les tous prochains jours.

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Pour rappel, Karim Benzema n’avait pas participé à la moindre minute face à Al-Khaleej vendredi. C’était le jeune Kader Meïté qui avait débuté comme titulaire à la pointe de l’attaque d’Al-Hilal, et l’ex-Rennais avait d’ailleurs marqué (1-5). Benzema n’aura joué que 16 matchs sous les couleurs d’Al Hilal depuis son arrivée, pour un bilan honorable de 10 buts et cinq passes décisives.

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Rester en Arabie saoudite ou revenir en Europe ?

Le média espagnol AS ajoute que l’ancien international tricolore (97 sélections, 37 buts) dispose de plusieurs offres sur la table, et qu’il écarte l’idée de prendre sa retraite pour le moment. À 38 ans, l’ancien Madrilène estime encore être en capacité de répondre à l’intensité du haut niveau. Reste à savoir s’il aura l’intention de rester en Arabie saoudite, ou de revenir en Europe.

Selon AS, certaines sources évoquent un possible retour à Al-Ittihad, ou dans un autre club saoudien comme Al-Shabab. En parallèle, Al-Hilal est sur le point d’enregistrer deux renforts de poids : l’arrivée d’Ollie Watkins en provenance d’Aston Villa pour 60 millions d’euros, et celle de Gabriel Martinelli pour 70 millions d’euros. Ça bouge en Arabie saoudite.