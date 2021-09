OM : après Dieng, d'autres joueurs de Diambars attendus

Après la prestation XXL de Bamba Dieng face à l'AS Monaco samedi à Louis-II (0-2), le partenariat entre l'Olympique de Marseille et l'Institut Diambars devrait se renforcer. D'après les informations de La Provence, le club olympien devrait accueillir d'autres joueurs du centre de formation dirigé par Saer Seck dans les prochains mois. Le président Pablo Longoria s'était rendu au Sénégal pour échanger avec ses homologues.

L'OM et le club de Ligue 1 sénégalaise sont liés par ce partenariat depuis 2019 grâce au directeur général phocéen Laurent Colette. Bamba Dieng est pour l'instant le premier et seul joueur arrivé à la Commanderie dans le cadre de ce contrat, et son doublé à Monaco a mis non seulement la lumière sur lui mais aussi sur la formation du Sunu Gaal.