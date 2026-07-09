Coupe du Monde 2026, Maroc : Ismael Saibari finalement apte ?

Et si Mohamed Ouahbi avait tenté un énorme coup de bluff face aux journalistes lors de la conférence de presse dans la nuit de mercredi à jeudi. Interrogé sur l’état de forme d’Ismael Saibari, le coach de 49 ans avait annoncé que le meilleur buteur du Maroc dans ce Mondial était forfait pour affronter les Bleus, trop court pour revenir à temps.

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Touché à la cuisse face au Canada, il ne s’était pas entraîné depuis et était resté en salle à la veille du choc face à l’équipe de France. Mais à un peu plus de 2 heures du coup d’envoi de ce match, les réseaux sociaux de la sélection marocaine ont publié des photos du vestiaire marocain et des maillots présents dans le vestiaire. Malgré l’annonce du forfait, la tunique d’Ismael Saibari est pourtant bien affichée dans le vestiaire, ce qui n’est pourtant pas vraiment commun lorsqu’un joueur ne figure pas sur la feuille de match… À suivre donc.