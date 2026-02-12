Rennes engage des procédures "d’ordre privé" contre Beye et ses adjoints

Présent face aux médias ce jeudi avant la conférence de presse de Sébastien Tambouret, qui officiera comme entraîneur intérimaire pour la réception du PSG ce week-end, Arnaud Pouille a pris la parole sur le cas Habib Beye. Aux côtés du président du conseil d’administration Guillaume Cerutti, et de son directeur sportif Loïc Désiré, le président exécutif a révélé que le club avait engagé des «procédures d’ordre privé» contre son ancien entraîneur et trois de ses adjoints.

«Comme vous le savez, on a communiqué lundi. On a pris la décision ce week-end avec Loïc et Guillaume d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’engager cette procédure. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail.» Avant d’ajouter qu’il répondrait aux interrogations des journalistes la semaine prochaine.