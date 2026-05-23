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CdM 2026, Angleterre : Rooney réagit à la non-sélection de Maguire

Par Allan Brevi
1 min.
Wayne Rooney limogé par Birmingham City @Maxppp

À quelques semaines de la Coupe du Monde 2026, la non-sélection de Harry Maguire suscite de nombreuses réactions en Angleterre. Le défenseur de Manchester United, fort de 66 sélections et présent lors des parcours en 2018 et 2022, n’a pas été retenu par Thomas Tuchel pour le prochain Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une décision d’autant plus commentée que le joueur de 33 ans espérait encore intégrer le groupe après un retour remarqué lors des rassemblements de mars.

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Dans son podcast, Wayne Rooney a exprimé sa surprise et estime que Maguire n’a pas été traité à sa juste valeur. L’ancien capitaine anglais a déclaré : « je crois que l’incident avec Maguire a été le plus marquant pour moi, c’était un véritable choc. Vu sa forme actuelle, je pense que Harry Maguire est vraiment malchanceux de ne pas être sélectionné. Peut-être que Thomas Tuchel se dit qu’il ne veut pas lui manquer de respect en le prenant et en ne le faisant pas jouer. Je ne sais pas. Je suis sûr qu’ils ont eu des discussions. Le choix principal des défenseurs était probablement entre Harry et Dan Burn, et Tuchel a manifestement choisi Dan. Même pour les décisions que je n’approuve pas, je pense avoir confiance en Tuchel et en lui en tant qu’entraîneur, au vu de tout ce que nous avons vu ». Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
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