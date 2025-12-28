PSG : Luis Campos obtient une récompense prestigieuse

La saison dernière, le PSG a tout raflé ou presque. Hormis la défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea (3-0), le club de la capitale a remporté tous les trophées domestiques et a même remporté la Coupe Intercontinentale il y a quelques jours après son premier sacre en Ligue des Champions. Ainsi, le club de la capitale a été à l’honneur dans toutes les cérémonies.

Alors qu’Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier et que Luis Enrique avait été élu coach de l’année, c’est au tour de Luis Campos d’être mis à l’honneur ce dimanche. En effet, lors des Globe Soccer Awards, le dirigeant portugais a été élu directeur sportif de l’année. Une distinction méritée tant il réalise un travail remarquable à Paris depuis plusieurs saisons.