Menu Rechercher
Commenter 26
Officiel

PSG : Luis Campos obtient une récompense prestigieuse

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp

La saison dernière, le PSG a tout raflé ou presque. Hormis la défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea (3-0), le club de la capitale a remporté tous les trophées domestiques et a même remporté la Coupe Intercontinentale il y a quelques jours après son premier sacre en Ligue des Champions. Ainsi, le club de la capitale a été à l’honneur dans toutes les cérémonies.

La suite après cette publicité
Globe Soccer Awards
🏆 Congratulations to LUIS CAMPOS 🇵🇹, winner of the #GlobeSoccer Award for BEST SPORTING DIRECTOR! 👏

#LuisCampos @abudhabimedia #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery
Voir sur X

Alors qu’Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or en septembre dernier et que Luis Enrique avait été élu coach de l’année, c’est au tour de Luis Campos d’être mis à l’honneur ce dimanche. En effet, lors des Globe Soccer Awards, le dirigeant portugais a été élu directeur sportif de l’année. Une distinction méritée tant il réalise un travail remarquable à Paris depuis plusieurs saisons.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Luis Campos

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Campos Luis Campos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier