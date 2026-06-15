Belgique - Égypte : les compositions officielles
Ce lundi, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli duel dans le groupe G entre la Belgique et l’Égypte. Les Diables Rouges s’organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Timothy Castagne en défense. Amadou Onana, Youri Tielemans et Kevin De Bruyne composent l’entrejeu. En pointe, Charles De Ketelaere est accompagné par Leandro Trossard et Jeremy Doku.
De leur côté, les Pharaons s’articulent dans un 4-3-3 avec Mostafa Shobeir dans les cages derrière Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Yasser Ibrahim et Ahmed Fatouh. Le milieu de terrain est assuré par Emam Ashour, Mohanad Lasheen et Marwan Attia. Devant, Omar Marmoush est soutenu par Mohamed Salah et Mostafa Ziko.
Les compositions
Belgique :
Égypte :
Le programme TV des matches à venir
Lundi 15 juin
- Arabie Saoudite - Uruguay (0h) sur beIN Sport 1 et M6
Mardi 16 juin
- Iran - Nouvelle-Zélande (3h) sur beIN Sport 1
- France - Sénégal (21h) sur beIN Sport 1 et M6
- Irak - Norvège (0h) sur beIN Sport 1 et M6
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