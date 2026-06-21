Coupe du Monde 2026, Norvège : Erling Haaland donne rendez-vous à la France pour la première place

Alors que la France et le Sénégal étaient annoncés comme les deux favoris naturels du groupe I lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la Norvège s’invite déjà dans l’équation et s’affirme comme un concurrent sérieux dans la course à la première place. Pour l’heure, les deux nations comptent trois points chacune après leurs victoires respectives, mais un basculement pourrait rapidement s’opérer. En cas de succès de la Norvège face au Sénégal et de la France contre l’Irak ce lundi soir (23h), les deux équipes se retrouveraient alors à égalité parfaite avant un choc potentiel lors de la troisième journée. Ce duel, habituellement anecdotique lorsque la qualification est déjà validée, pourrait cette fois prendre des allures de "finale" pour déterminer le leader du groupe. Un scénario qui ne plairait probablement pas à Didier Deschamps et son staff.

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Car la Norvège n’est plus qu’un simple outsider. Du moins, plus. Sa campagne de qualification a déjà marqué les esprits, avec un parcours parfait : huit victoires en huit matches, devant des adversaires comme l’Italie, Israël, l’Estonie et la Moldavie. Une domination sans partage qui a confirmé la montée en puissance d’un collectif solide, structuré, et désormais capable de rivaliser sur la scène mondiale. Plus récemment, les Norvégiens ont encore affiché leur compétitivité en préparation avec un match nul face au Maroc (1-1) et une victoire convaincante contre la Suède (3-1), preuve d’une équipe déjà bien rodée. De plus, la large victoire face à l’Irak (4-1) a mis tout le monde d’accord, la Norvège a envoyé un message fort dès son entrée en lice. La France et le Sénégal, qui ont évidemment suivi la rencontre de leurs côtés, sont à présent prévenus : il ne faudra surtout pas sous-estimer cette sélection norvégienne.

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Le Cyborg Erling Haaland terrifie le groupe I

Au centre de ce projet, Erling Haaland incarne assurément la menace principale. Déjà auteur de deux buts lors de son entrée dans la compétition face à l’Irak, l’attaquant de Manchester City s’impose comme le point de fixation d’un système en 4-4-2 où il est associé à Alexander Sørloth. « Est-ce cette performance va se répéter ? Je vais essayer. Contre l’Irak, j’ai tenté de maintenir la même énergie et de jouer comme je sais le faire pendant 90 minutes. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée sans trop réfléchir pour me concentrer sur le prochain match », a-t-il confié après le match. Son duo puissant avec Sørloth, complémentaire et redoutablement efficace, cumule des statistiques impressionnantes en club, avec notamment 38 buts en 52 matches pour Haaland et une saison à 20 réalisations pour Sørloth. Autour d’eux, la Norvège s’appuie aussi sur des cadres de haut niveau comme Martin Ødegaard, capitaine et métronome d’Arsenal, ou encore des profils solides comme Oscar Bobb et plusieurs éléments évoluant dans les grands championnats européens.

Toutefois, si un grand nombre des observateurs commencent déjà à s’enflammer pour les Vikings, le principal intéressé Erling Haaland préfère rester prudent : « ma relation avec le sélectionneur est excellente, et je pense que cela se voit dans les résultats obtenus depuis que nous travaillons ensemble en équipe nationale. Concernant les buts, je dirais que je suis parmi les meilleurs, mais je n’ai pas marqué plus de buts que quiconque cette saison. Statistiquement, Kane et Mbappé ont fait mieux. C’est la réalité. Donc, je ne peux pas dire que je suis le meilleur. Je suis juste Erling, un Norvégien qui essaie de marquer ».

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Dans ce contexte, la perspective d’un choc face à la France prend une dimension particulière. Ce qui aurait pu être un simple match de groupe pourrait devenir un premier gros test pour les deux nations et un tournant dans la compétition. Entre une Norvège en pleine ascension et des Bleus lancés sur de très bonnes bases, la première place du groupe pourrait se jouer dans une affiche qui se disputera le vendredi 26 juin. Et avec un Erling Haaland en pleine forme, la menace nordique est prise très au sérieux dans le camp tricolore. La France doit-elle vraiment s’inquiéter ? Réponse bientôt.